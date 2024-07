L’endurcissement du climat est venu s’ajouter au «ralentissement» des audiences, la période des congés» mérités des magistrats, avocats, greffiers, huissiers, notaires, et autres experts, ont fait que désormais les couloirs des corps de justice, et tribunaux ressemblent plutôt à des manoirs moyenâgeux. La circulation piétonne est moins remarquée. Les gens sont plutôt moins excités qu’auparavant. Les guichets uniques, seuls, continuent à voir la fréquentation constante, surtout avec la période des demandes de paperasses des jeunes postulants. Seuls, les vieux agents de police continuent leur labeur quotidien, les jeunes flics eux, ont depuis un bon moment, pris leurs congés pour une trempette au bord de la mer plongée sous une canicule de cette fin juillet 2024. A Sidi M’hamed-Alger, les étages, couloirs, marches d’escaliers retapes à neuf, brillent par l’absence de bruits de pas pressés d’algérois encore sous l’emprise de dépôt de plaintes pour … escroquerie, un des rares et ardus délits à ne pas vouloir «cesser le feu» en été. Est –ce que vous vous rendez compte qu’en 2024, un neuf juillet, il y ait encore des nationaux qui tombent dans le panneau en plein dans le mille, en se faisant avoir sous le fallacieux prétexte de la «confiance» ? En effet, Mme M.T.60 ans, mère de deux garçons, dont l’aîné préparait le mariage, a vu la retraitée effectuer un tour dans les bijouteries de la ville, en vue de chercher une ceinture en Louis d’or, pour la mariée, et fit la transaction. Elle en trouva une. Cependant, il manquait deux pièces pour faire le compte. «Laissez donc la ceinture et je vous placerai toute la ceinture.» proposa le bijoutier. La dame dit oui, sans réfléchir. Elle régla la somme due (Deux cents millions de centimes), contre la remise d’un petit papier, s’en retourna, chez elle avec un pincement au cœur depuis que le commerçant lui tendit un reçu de vingt cinq centimètre carrés contre la remise de l’énorme somme ! Elle revint trois jours plus tard, le papier en main, en vue de récupérer son bien. Hélas ! Personne ne l’accueillit, sauf un papier collé à la porte blindée annonçant la fermeture pour congé annuel jusqu’au 1er août 2024. A suivre…