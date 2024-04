Ramadhan 1445 est parti en promettant un retour ponctuel, pour les résistants à l'idée de se payer, dans mois d'une année, la sévérité d'un jeûne, somme toute, bénéfique pour les croyants pieux, patients, heureux de servir l'Unique, l'Eternel et le Puissant, catastrophique, sur tous les plans, pour les autres. Les juridictions ont vite repris le boulot, avec la conviction que le Ramadhan passé, fut heureux. À la Cour d'Alger, tous les personnels étaient au rendez-vous, sitôt les fêtes de l'Aïd Esseghir passées. Après les chaleureuses bises interprofessionnelles, les magistrats, greffiers, et membres du service d'ordre rejoignirent leurs places et bureaux respectifs, pour une meilleure reprise. Dounia Guellati et Lotfi Bou djemââ, la vivifiante présidente de la cour, et le dynamique procureur général, super bien épaulés par leurs seconds, ont comme d'habitude, tenu à être les 1ers arrivés au siège, et les derniers à quitter le bd «Hanafi- Fernane» sis au «Ruisseau». Les Moussa Gerroumi, Imène Ouazzane, Toufik Hamadache, Dalila Issolah, Kamel Benboudiaf, Liés Benmicia, Rostam Mansouri, Radouane Haouchine, Lalàà Choukri, Rouiba Hocine Taka, Billel Jabri, se sont bien rincé les «os», et revinrent frais et dispos vers les guichets uniques, les réceptions d'un public gigotant, et les plaintes déversées avec de glaçants sous - entendus. Les juges d'instruction, ont, pour leur part, pris leurs dispositions pour entendre les inculpés pas toujours prêts à coopérer avec Dame justice. Un constat de taille est aussi à signaler, et mérite bien, trois lignes. Depuis exactement sept mois, les responsables de la Cour d'Alger, s'échinent à redresser une fâcheuse situation, sur tous les plans. Physique, d'abord, le siège de la cour sise «place Emiliano Zapata» au Ruisseau, connaît une réelle métamorphose. Au renouvellement de la peinture de la façade fraiche, est venue s'ajouter, la réorganisation du service d'ordre, et surtout de l'accueil. Les réceptions des justiciables se font dans un ordre qui frise l'envie. Le guichet unique de la capitale, pris en charge par les plus anciens greffiers, est en passe de devenir, le meilleur du pays, devant même, celui de Blida, réputé unique, dans tous les domaines, de l'aveu même de plusieurs avocats du pays, de passage dans la «ville des Roses».