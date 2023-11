Depuis le tout dernier mini-mouvement des magistrats, un mouvement opéré, il est vrai par le Conseil supérieur de la magistrature, qui renaissait de ses cendres, a vu émerger du lot, des magistrats jeunes, ambitieux, et voulant mordre à pleines dents dans une profession, qu'ils ont délibérément choisie, pour continuer la belle aventure de la vie judiciaire, en particulier, et de la vie tout court.

Ces magistrats, heureux de l'aubaine qui leur a été offerte d'appliquer la loi, ont foncé tête baissée, tels des taureaux en furie, vers les moches déviations, infractions, délits et crimes, pour que cessent ces «trucs», qui causent un mal terrible à notre société.

Dans certains tribunaux, et cours, nous assistons, de gaité de coeur, à de véritables juges qui se comportent, tels des chevronnés, en faisant bien attention, aux faux- pas. Il est vrai que ce genre de parquetiers, a roulé sa bosse, durant les courts séjours effectués ça et là, d'un tribunal à une cour, essayant de voir les gestes et manière de faire des aînés, dont certains, et c'est malheureux de le rappeler, ont bossé sous la férule d'anciens et rusés chefs de cour, zélés, encouragés qu'ils étaient, par les franches et douloureuses pratiques d'une autre ère.

Rendre justice, était un concept «usé et dépassé» par ces chefs de cours placés pour ne s'occuper que des p'tits copains, et notamment, les coquins, dans des postes immérités, des postes, qu'ils n'auraient jamais dû, occuper!

Certes, ils n'étaient pas tellement nombreux, mais, de là, où ils étaient, ils faisaient si mal, que même de nos jours, peu de gens sensés ne croient pas avoir affaire à une saine juste, droite et souveraine.

Ça résonne encore au fin fond des cervelets, et le perpétuel son, plus que dérangeant, empêche toujours certains inculpés, prévenus, et accusés de passer des nuits sereines.

Les jeunes magistrats ont dû constater ces «dérives», et donc...