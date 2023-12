Au lendemain de l'année judiciaire 2023/2024, nous nous faisons une raison d'attirer l'attention, avec un réel plaisir des fonctionnaires occupant des bureaux feutrés, des hauteurs d'El Biar,(Alger) que le ministère de la Justice, censé être le plus respecté, et le mieux regardé des ministères, n'arrive pas encore à être désigné de l'index, pour sa rigueur dans la gestion du quotidien, du justiciable, et mieux encore du citoyen qui attend de ce ministère! Le déploiement nécessaire à sa réputation, et à son extrême importance exige, cependant, une bonne dose de compréhension. Car, depuis le temps que les gens réclament, d'une voix puissante, amplifiée, et l'oeil mi-clos, la mise en branle de l'indépendance de la justice, beaucoup d'eau a coulé sous le pont d'El Harrach (cour d'Alger). Ces mêmes personnes le font, sans savoir les tenants et aboutissants de cette prétendue «indépendance». Oui, cette condition doit avoir lieu, sauf pour les initiés en droit. Mais, ajoutons que cette condition ne peut être admise, que si bien sûr, les faits démontrent au peuple, les premiers ronronnements de cette heureuse «indépendance de la justice». Il est vrai aussi que ce concept ne doit pas pousser les demandeurs de sa mise en application, à être pressés. Oui, il faut du temps et de la patience. La volonté politique à elle seule, ne suffit pas! Beaucoup de paramètres sont à mettre en branle pour que cela marche. Demandez donc aux compétents, intègres, braves et courageux magistrats, et fonctionnaires de la justice, qui ont osé, un jour, dénoncer les sombres pratiques nuisibles à la réputation, et à l'aura de notre justice. Cette demande fut simplement balancée par-dessus bord, avec le secret espoir de ne plus avoir affaire à ces empêcheurs de tourner autour de la loyauté, de l'intégrité et de l'honneur! Ils ont été tout simplement rejetés par-dessus les rambardes d'El Biar, ou envoyés crier leur douleur dans les wilayas du bord de mer, les plus lointaines, steppiques, sahariennes, etc.