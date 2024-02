La fièvre aphteuse est vraisemblablement vaincue grâce au traitement d'urgence administré par toutes les parties concernées depuis son apparition dans la wilaya de Tizi Ouzou. Hier, les services de l'agriculture ont annoncé la réouverture des marchés à bestiaux après une fermeture qui aura duré plus d'un mois. Afin de s'enquérir de la situation prévalant à l'intérieur de ces lieux, l'inspecteur vétérinaire de la DSA s'est rendu au niveau du marché hebdomadaire de la commune et du chef-lieu de wilaya. Les conditions de travail de l'équipe vétérinaire affectée sur les lieux et les préoccupations des éleveurs et des maquignons concernant les mesures à prendre pour empêcher la réapparition de la fièvre aphteuse et son éradication ont été au centre des discussions et des échanges de ce dernier avec ses vis-à-vis.

La décision de réouverture de ces marchés est bien accueillie par les éleveurs et autres intervenants dans la filières ovine et bovine. La période de fermeture a été très difficile à supporter à cause de la suspension de toutes leurs activités, outre l'interdiction de la circulation du cheptel. La mesure de contrôler les déplacements a été prise afin d'endiguer totalement la contamination des foyers restés non affectés par la maladie. À rappeler également que d'autres mesures avaient été rapidement prises par les services de l'agriculture et de la wilaya qui ont promptement réagi à l'annonce de la contamination des premières têtes à Tizi Rached par un éleveur dont le cheptel a été par des animaux achetés dans une autre wilaya. Une batterie de mesures a, en effet, été prise, impliquant de nombreux intervenants dont notamment les services de la wilaya, les services de l'agriculture, les vétérinaires ainsi que les services de sécurité, Gendarmerie et police nationales. Ces mesures ont été rapidement appliquées sur le terrain, parallèlement à une vaste opération de vaccination du cheptel. Outre les huit sièges touchés par la maladie, les vétérinaires engagés sur le terrain ont réussi à vacciner presque 80% des têtes dans toutes les communes durant la première partie de l'opération. Pour rappel, cette première tranche a touché quelque 48 462 têtes de bovins appartenant à 4 516 éleveurs répartis sur les 67 communes. La réussite de l'opération de vaccination a été possible grâce à la mobilisation des effectifs médicaux vétérinaires représentés par 71 vétérinaires affectés sur le terrain dont 25 vétérinaires seulement appartiennent au secteur public. Les autres spécialistes des services agricoles ont été, expliquaient les services concernés, mobilisés pour la difficile mission de surveillance accrue des abattoirs. Ce plan de travail a ainsi été une réussite totale étant donné que la maladie n'a pas dépassé la dizaine de têtes tuée à travers les foyers touchés. Enfin, notons que la wilaya de Tizi Ouzou produit 4,6% du lait mis sur le marché national, ce qui fait d'elle un réservoir important nécessitant une prise en charge rapide de tous les impondérables pouvant survenir.