La lutte contre le banditisme et la criminalité se poursuit fermement à Oran... Il s'agit cette fois-ci du meurtre volontaire avec préméditation qui a été commis contre un octogénaire de Bethioua qui vient d'être tiré au clair par les services policiers de la sûreté de daïra de Bethioua. Cette affaire implique 4 individus qui viennent d'être arrêtés. Ils ont été présentés par- devant le parquet près le tribunal d'Arzew. Chefs d'accusation: constitution de bande de malfaiteurs, meurtre volontaire avec préméditation, non- dénonciation du délit de crime et vol qualifié à la faveur de la nuit en utilisant un véhicule. L'enquête a été enclenchée par les services policiers sitôt alertés du crime perpétré à Bethioua.

L'enquête a été sanctionnée par l'identification et la localisation des mis en cause. L'offensive opérée a été supervisée par le procureur près le tribunal d'Arzew en délivrant un mandat de perquisition des domiciles des mis en cause et de leur arrestation.

La perquisition a été sanctionnée par la saisie de la voiture et des outils qui ont été utilisés dans ce crime qui a plongé les habitants de la partie est d'Oran dans l'émoi et la désolation.

La cellule de communication près la sûreté de wilaya d'Oran, a indiqué que «les résultats ont été probants», soulignant que «les preuves apportées sont accablantes».

La genèse de cette affaire remonte à quelques jours seulement. En exploitant des pistes, les enquêteurs n'ont pas tardé à tirer au clair ce crime exécuté par 4 individus contre une personne de 80 ans.

Cette affaire est totalement identique au crime perpétré récemment par 4 autres individus contre une septuagénaire résidant dans la ville côtière d'Aïn El Türck. En plus du fait d'avoir élucidé les tenants et les aboutissants de ce crime, les policiers ont récupéré des objets qui ont fait l'objet de larcin, dont une voiture.

Les quatre mis en cause font désormais l'objet de poursuites judiciaires portant les chefs d'inculpation référencés par le Code des procédures pénales fixant les poursuites pénales à décider: homicide volontaire avec préméditation, participation dans l'homicide volontaire, non-dénonciation de crime, dissimulation des traces de crime, vol qualifié à la faveur de la nuit et recel d'objets volés.