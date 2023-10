Les travailleurs de l'Eniem (Entreprise nationale des industries électroménagères) ont entamé, depuis hier matin, un mouvement de grève pour une durée indéterminée.

Bien que le syndicat n'ait pas souhaité s'exprimer hier à midi, il n'en demeure pas moins que la raison principale, selon beaucoup d'ouvriers, est le non-versement de plusieurs mois de salaires. L'entreprise enregistre son énième débrayage ces deux dernières années mais c'est le premier qui intervient plusieurs mois après la visite sur place du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.

Hier donc, l'entreprise était de nouveau à l'arrêt malgré les assurances données, lors de cette même visite, par Aoun qui avait, pour rappel, assuré que l'entreprise ne sera pas fermée à cause de ses difficultés. Après quelques mois, les travailleurs reprennent leur débrayage afin d'exprimer leur mécontentement de leurs conditions socioprofessionnelles qui restent encore difficiles. Les traitements restent toutefois le point d'achoppement du conflit social qui couve dans ce fleuron depuis plusieurs années. Lors de sa visite, Ali Aoun n'avait toutefois pas exclu l'éventualité de partenariat avec des entreprises étrangères activant dans le domaine de l'électroménager.

Jusqu'à hier à midi, le syndicat, prévoyait une réunion pour évaluer le mouvement enclenché dans la matinée. La durée du débrayage n'est pas encore connue, étant donné que la réaction de la tutelle n'est pas encore connue. De son coté, la direction n'a pas encore réagi à ce mouvement qui met en arrêt d'activité l'entreprise ou bien pour rassurer les travailleurs quant au versement de leurs salaires. Une chose est certaine, l'Eniem est de nouveau en difficulté. au vu de cette grève malgré les assurances données, il y a plusieurs mois par le ministre.

Pour rappel, l'Eniem a connu des péripéties durant plusieurs années. Des difficultés financières qui ont provoqué des arrêts de travail non pas uniquement à cause des grèves mais aussi par manque de stocks de pièces CKD. Ces équipements importés entrant dans le processus de fabrication ont souvent fait défaut à cause de difficultés financières de l'entreprise.

Pourtant, l'entreprise a bénéficié de prêts bancaires qu'elle peine à rembourser, ce qui l'a mise dans un engrenage et un cercle vicieux. Des difficultés qui persistent, malgré les multiples plans de relance et de redressement qu'elle a connus depuis quelques années.

Enfin, il convient de noter que cette entreprise, spécialisée dans l'électroménager emploie plus de 1 700 travailleurs dans ses ateliers situés à Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Dans les années 80, les produits de l'Eniem étaient en vogue et l'entreprise faisait vivre des milliers de familles. En ce temps là il y avait aussi Cotitex, grand complexe industriel spécialisé dans l'industrie textile à Draâ Ben Khedda. L'entreprise faisait vivre des milliers d'autres familles.