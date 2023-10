En matière d'interrogatoire, les juges du siège, ont l'art de savoir s'y prendre et assez souvent, réussissent à tirer les vers du nez des inculpés, de certaines victimes lentes à la détente, et même certains témoins réticents.

D'autres magistrats oublient souvent le devoir de réserve, et prennent le risque de «bluffer» les parties en présence, histoire d'arriver à la vérité. C'est ainsi que dans l'histoire d'un malheureux vol, d'une importante somme d'argent, évaluée à près de deux milliards, neuf cent dinars et devises comprises! La somme dérobée, selon la victime, est de deux milliards huit cent quarante cinq millions de centimes, avec les devises qui se trouvaient avec les recettes quotidiennes. «Parlez-nous un peu de cette énorme somme amassée en cette fin de mois de septembre 2023, et qui n'a jamais été mise dans le coffre-fort, au lieu du c ompte bancaire.»

Oui, c'est très vrai. C'est que j'ai pris l'habitude de verser mes entrées à la banque. Depuis, 2020, date d'entrée en vigueur de «Covid 19» j'ai choisi de laisser mon argent dans mon minuscule coffre-fort que j'emmenais avec moi tous les jours, dans ma voiture! Hélas, je n'avais pas emmené le coffre durant quatre mois.», explique tant bien que mal le vieux commerçant, démonté comme jamais, mais, heureux que ses économies soient volées deux fois la même journée, et reprises le jour, même par une équipe de policiers au parfum, et très vigilants. Le parquetier est flatté du compliment lancé en direction de la police judiciaire du coin. Le juge l'est pour la réponse de la victime qui a fait gagner du temps au tribunal. Les inculpés s'en tirèrent avec un emprisonnement ferme de quatre ans, doublé d'une très grosse amende. De quoi faire mordre, les phalanges aux voleurs!