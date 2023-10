À l'heure qu'il est, les voleurs de câbles électriques doivent être identifiés et peut- être, qui sait?-sous les verrous. La justice a le bras long, tous les voleurs et les criminels finissent par l'apprendre à leurs dépens. C'était le samedi dernier, à Sour El Ghozlane. Au lieudit El Kharb, les éléments de la douane dressaient un barrage. Soudain, une voiture de type Symbol arrivait dans leur direction. Impossible de faire demi tour ni de foncer sur eux. La seule alternative qui restait à ses occupants était de s'arrêter ou de prendre leur jambe à leur cou. C'est ce qu'ils ont fait, abandonnant le véhicule. Les douaniers se sont mis à leur poursuite, en les sommant de se rendre. Les deux jeunes, pleins de vigueur et plus rapides, avaient vite distancé leurs poursuivants. Restait le moins jeune. Il perdait du terrain sur le premier des douaniers. Il allait être alpagué. Son poursuivant l'a saisi par la manche de sa veste. L'autre, souple comme une anguille, glisse entre les mains, lui abandonnant son vêtement. Au lieudit Gebsa, les douaniers perdaient les traces des trois fuyards, mais le butin était de taille. Dans la poche de la veste du malfaiteur, ils découvraient ses papiers et son téléphone portable, tandis qu'à l'intérieur du véhicule abandonné, ils faisaient une (bonne) prise qui les a stupéfaits: il y avait 4,5 quintaux de cuivre et une paire de cisailles. Ils ne doutèrent plus qu'il s'agissait de câbles électriques. Restait, une fois identifiés, ce qui est un jeu d'enfant, à mettre le grappin sur eux, ce qui est une affaire de temps. Quoi qu'il en soit, ils ne nuiront plus, et Sonelgaz qui a eu, depuis le début du mois de mai, à souffrir de leurs exactions peut enfin pousser un ouf de soulagement.