«M le président, j'ai, depuis maintenant neuf longs mois, un problème, et un très gros: ma femme a disparu du domicile conjugal, après un très long malentendu.

Elle n'a pas voulu d'un possible arrangement pour sauver notre famille. Le malentendu a grossi, après qu'elle ait avorté clandestinement. SVP, aidez-moi à la retrouver ainsi que mes deux filles que je n'ai pas revues depuis qu'elle est partie sans crier gare!» Elle répondait à Ayoub, son mari par des subterfuges, juste de quoi ajouter des jours amers en plus, du côté du papa. Mais la déjà longue absence, a fait que l'époux voulait assimiler sa disparition, plutôt à un abandon de famille pur et simple.

Le stratagème de Mme qui, par un mélange de collusion de fonctionnaires de la justice et d'une femme décidée, via les multiples connaissances auprès des tribunaux, à quitter son mari par des moyens peu recommandables.

Ces tours de passe-passe, n'empêcheront pas Ayoub de s'accrocher à la seule justice qui est, selon lui, très mal entourée, malgré le «ceinturon» autoritaire porté et l'épée brandie par le ministre de la Justice qui sait à qui il a affaire, surtout que les faits de déroulent dans une cité ville réputée comme étant un centre névralgique de tensions et de nuisances à tout ce qui touche à la justice. Une femme-cadre a disparu de la circulation en emmenant ses deux gamines loin du père qui cherche à les revoir!

Elle a été sommée par le juge de présenter les mômes dès la semaine prochaine. La crainte de Mme l'inculpée, de l'éventuel emprisonnement, sera-t-elle l'heureuse issue? La réponse sera connue dans une semaine!