Me Nassima Aïd est une très bonne avocate spécialisée dans le pénal. Elle a si bien défendu des milliers d’inculpés, depuis plus d’un quart de siècle, que de nos jours, elle est incapable de défendre des …victimes ! En matière de came, elle reste l’une des meilleures dans le coin. Et l’attaque de la vente de la drogue est vaillamment défendue par tout le monde. C’est dire si le législateur a visé haut et fort. C’est pourquoi le juge du siège qui a une affaire de ce genre, n’y va pas par quatre chemins ! En y pensant, Me Nassima Aïd était en train d échafauder en place, un superplan de défense, qu’elle mettra sans aucun doute, en route le moment venu ! Lorsque le détenu entra au box, elle le vit s’assoir et s’installer solidement et calmement, comme elle lui avait expliqué, en cellule, la veille de l’audience. Il est vrai qu’une très bonne plaidoirie se prépare bien à l’avance, surtout si le représentant du ministère public prend ses précautions, car c’est lui le poursuivant, et donc, il n’a, à aucun instant, de « peur bleue », i.e. De panique, comme il en arrive souvent, du côté de la défense. Le moment venu, Farid. E. Vingt- trois ans, le mois prochain, puisqu’il est né le 10 novembre 2000, s’avance à petits pas vers le trio de magistrats, de chevronnés membres de la chambre correctionnelle de la cour de Tipaza. La présidente, une vieille à qui on ne la fait jamais, une jeune- garde de la promo de 2002, s’attarde sur la blanche chemise ouverte, parcourt une énième fois un feuillet, puis articule à haute voix afin que toute l’assistance entende : « Hum, hum, je vois que vous êtes un drôle d’habitué de détention de drogue »,demande d’entrée de jeu le magistrat. Le prévenu répond sans paniquer : « Aux Dunes ! » Il toussote un instant puis redit, comme si la précision valait le coup d’être soulignée : Mais c’est déjà loin où vous achetiez de la came ou de la revendre ! Les Dunes - Cherchell, ça va chercher un safari, pour le faire en aller et retour, avec l’infernale circulation ! Le prévenu est étonnement calme.

Ah, ces houleux débats...