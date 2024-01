À la DSA, les promesses faites aux sinistrés de deux plus grandes catastrophes de l'année 2023 ont presque toutes été tenues. Les agriculteurs, victimes de la sécheresse, ont été fournis en semences et en engrais, et l'échéance de leurs créances, repoussée trois années plus tard. Quant aux victimes de l'incendie du mois de juillet dernier, l'opération d'indemnisation les concernant se poursuit.

Dans la foulée, la DSA a fait l'acquisition de 1028 ruches vides, avons-nous appris avant-hier, lors de notre passage à la direction du secteur. Selon la responsable Aadra Terra, les bénéficiaires de ces dons sont les communes les plus touchées qui sont Aïn Turk pour 148 ruches, Kadiria et Maala pour 75 ruches chacune, soit 150 ruches au total, et Zbarbar, où il y a plus eu de dégâts matériels, pour 268 ruches. Enfin, les communes de Lakhdaria, avec 68 ruches et Djebahia avec 120 ruches, ferment le ban.

Dans l'attente imminente de l'ouverture du marché de bestiaux, le secteur, qui semble avoir repris du poil de la bête, après une année catastrophique, marquée par une sécheresse endémique et plusieurs incendies ravageurs, s'apprête à fournir incessamment 82 têtes caprines et deux têtes bovines aux sinistrés de 2023. Le programme 2024 est plus alléchant encore, dans la mesure où le secteur a prévu une opération de distribution de 316 têtes ovines. Cette opération est en cours, selon la directrice du secteur.

Le second programme a trait à l'aviculture. À cet effet, la direction s'apprête à faire l'acquisition de 61 798 poules. La distribution sera entamée dès enregistrement de cette opération, d'après la même source.

Pour les ruches pleines, l'opération concernera la prise en charge de l'année 2024, ainsi que l'opération concernant les hausses dès le retrait du cahier des charges au niveau de la wilaya. Si l'on ajoute les dernières déclarations de cette responsable faites, il y a une semaine au niveau de la wilaya, selon lesquelles la superficie réservée cette année à la céréaliculture a été emblavée à hauteur de 98,02%, et si l'on voit les champs qui commencent à verdir, promesses d'une belle année, on comprend l'optimisme qui règne dans ce secteur, tant du côté des agriculteurs que du côté des responsables qui tablent les uns et les autres sur une production qualitative et quantitative pour faire oublier les sinistres de l'année écoulée.