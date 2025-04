La direction a enregistré pendant le premier trimestre de l’année en cours 85 agressions sur les réseaux de distribution du gaz naturel éparpillés sur le territoire de notre wilaya et ont généré des perturbations de la fourniture en énergie gazière pour plus de 200 clients, indique la société dans un communiqué rendu public hier. « Ces agressions affectent la qualité et la continuité de service de nos clients », souligne la société.

Les réseaux de distribution de gaz naturel de la direction de distribution de Béjaïa ne cessent d’être fragilisés par le phénomène des agressions, causées par des tiers et intervenants sur la voie publique. Ce qui constitue, aux yeux de la société «le facteur principal provoquant la rupture ou la perturbation de la fourniture de l’énergie gazière à notre clientèle composée d’industriels, ménages, écoles, etc. »

Il est utile de noter que lors des incidents, causés par ces agressions, les équipes interviennent afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes et tentent de réduire au plus bas la durée d’intervention et de réparation, mais les quantités perdues sont considérées comme des pertes sèches sans compter le coût de réparation des ouvrages agressés.

Par ailleurs, un autre phénomène commence à prendre de l’ampleur, il s’agit des actes de vols, enregistrés au niveau des colonnes montantes de gaz et des branchements de nos clients. La direction a enregistré 11 actes de vols, pendant le premier trimestre de l’année en cours. Ces actes objets de dépôts de plainte, sont enregistrés principalement au niveau du pôle urbain Ighzer Ouzarif. Quant à la procédure de réparation, celle-ci est traitée au cas par cas. « Malgré nos campagnes de sensibilisation, nous continuons à enregistrer des atteintes et des vols de nos réseaux de distribution, le risque d’incendie et d’explosion est omniprésent, tant que les intervenants ne respectent pas les consignes de prévention et de sécurité», constatent en conclusion la société de distribution de Béjaïa, rappelant que ses services restent disponibles pour assister et orienter tout intervenant autorisé à opérer sur la voie publique, afin d’éviter des accidents et des ruptures inutiles de la fourniture de nos deux énergies. La Sonelgaz rappelle le numéro 3303 destiné au signalement de tout acte d’agression et rupture de fourniture en énergie électrique et gazière.