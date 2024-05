«Notre objectif est d'atteindre, entre 2026 et 2027, l'autosuffisance en matière d'huile et de sucre», a indiqué, hier, le ministre du Commerce Tayeb Zitouni. À l'usine Berrahal, spécialisée dans la production du sucre, implantée à Oued Tlélat, le ministre a été catégorique. «Nous n'allons plus importer», a-t-il martelé, soulignant: «Nous devons passer à l'investissement, en produisant notre matière première». «Nous ne pouvons maîtriser notre matière première que si nous la produisons nous-mêmes», a expliqué le même responsable. «Nous sommes obligés», a-t-il expliqué; ce dernier prend en compte les objectifs tracés par son département, dans le cadre de la politique économique gouvernementale, tout en tenant par là même, compte des facilitations mises en place pour les investisseurs, à savoir l'accès au foncier, le financement et autres moyens. Expliquant la visite qu'il a rendu à cette usine, le ministre a indiqué: «Nous sommes venus nous enquérir de l'état des lieux de la production du sucre et sa disponibilité sur le marché national, le but étant de discuter avec nos partenaires économiques», soulignant: «Nous prenons toutes les décisions en concertation avec l'ensemble de nos associés». Il a affirmé que «cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale, aux fins d'éviter des pénuries, comme ce fut le cas par le passé». Sur sa lancée, il a fait savoir que «cette visite vise également à constater les moyens logistiques mis à disposition dans le cadre de l'acheminement des produits». évoquant la chaîne de distribution, le chef du département du Commerce a annoncé que «plus de 87 distributeurs sont répartis un peu partout sur le territoire national». «Nous sommes rassurés», a-t-il indiqué, expliquant que «l'Algérie est dotée de trois complexes produisant du sucre». Le ministre a affirmé que «l'objectif visé est de passer à l'exportation, en investissant d'abord dans la production locale de la matière première et sa transformation, compte tenu des orientations du chef de l'État». «Nous devons mettre en place de nouvelles valeurs entrant dans le cadre de la souveraineté nationale», a-t-il souligné. Il a mis en avant «l'importance du développement de l'industrie sucrière et de la promotion de sa production, de l'investissement dans la production de la matière première pour la production de sucre», notant qu'un certain nombre d'investisseurs se sont lancés dans ce créneau, le but étant de booster l'économie nationale. Le ministre du Commerce était accompagné de celui des Transports, Mohamed El Habib Zahana, et du wali d'Oran.

La délégation a eu droit à un exposé fait par le propriétaire de l'entreprise de fabrication du sucre, notamment en ce qui a trait à la quantité et à la qualité du produit, en plus des moyens logistiques qui viennent d'être renforcés par 200 nouveaux camions de gros tonnage. Ladite usine est, selon Zitouni, outillée de plus de 400 camions alimentant le territoire national. Le ministre du Commerce et celui des Transports ont, par la même occasion, supervisé la 7ème édition du Salon international de transport et de la logistique, Logistical. Cette manifestation économique, qui se tiendra jusqu'au 2 mai, constitue également une tribune pour la signature de trois conventions entre le ministère du Commerce et celui des Transports. Ce dernier est représenté par Air Algérie Cargo, la compagnie maritime nationale algérienne, Kenan, et le groupe public des transports terrestres de marchandises et de logistique, Logitrans.