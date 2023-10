Le ministre de l'Intérieur vient d'allouer une enveloppe financière estimée à 996 000 000 DA

(99,6 milliards de centimes) au profit des écoles primaires. C'est ce qu'a annoncé le président de l'APW de Béjaïa. «Je porte à la connaissance de nos APC et de l'opinion publique que les écoles primaires de notre wilaya viennent de bénéficier d'une subvention du ministère de l'Intérieur d'un montant de 996 000 000 DA

(99,6 milliards centimes), à budgétiser au chapitre

979 (aides aux communes) du budget de wilaya» écrit-il dans un communiqué posté sur sa page facebook, précisant que cette dotation est destinée au financement «de la réhabilitations des écoles primaires et leurs structures annexes». Bachir Barkat a invité par la même occasion les communes «à préparer et remettre leurs fiches techniques». Il s'agit de mettre à niveau les établissements du palier primaire, qui sont dans un état lamentable. Si l'on considère la somme allouée, chacune des 52 écoles primaires que compte la wilaya recevra la moyenne d'un milliard et demi de centimes. De quoi «révolutionner» ces établissements, dont le fonctionnement est assuré par les collectivités locales. Cette enveloppe importante arrive à point nommé pour soutenir les communes dans leur mission, souvent en deçà de leurs capacités financières.

Exception faite de quelques communes, dont celle du chef-lieu, d'Akbou, Tazmalt, El Kseur... qui sont considérées «suffisamment riches» pour entretenir dans les meilleurs conditions leurs écoles, la majorité des autres communes, qui vivent uniquement des aides de l'État, peinent à assurer le minimum vital pour ces établissements. «La subvention allouée par le ministère de l'intérieur au profit des écoles primaires est d'un apport considérable, au regard de la situation qui règne dans plusieurs écoles, lesquelles souffrent et nécessitent une intervention rapide pour l'étanchéité, la peinture, les sanitaires et la chaufferie, qui ne répondent pas aux normes», a indiqué en réaction Mohand Arezki Bourdjil, membre du bureau de wilaya du Snadep, Syndicat national des directeurs des écoles primaires», qui cite, à titre d'exemple, la commune de Chemini, qui, «sur 10 écoles, il n'y en a qu'une qui est dotée de chauffage central pendant que le reste ne dispose même pas d'un compteur de gaz de ville» et que «les chauffages au gasoil existants sont majoritairement défectueux».

À Ouzallaguen, autre commune citée à l'école Boutagouth, «le réseau d'évacuation sanitaire n'est même pas raccordé au réseau des eaux usées», fait-il remarquer.

Au-delà de ces insuffisances, l'école primaire reste la seule institution qui est agressée, faisant fi de la réglementation, le bureau de wilaya du Snadep reçoit plusieurs requêtes de la part des directeurs d'écoles primaires.

À Draâ El Gaid, «les autorités locales ont voulu transformer un logement de l'école en une agence postale sans se soucier de la sécurité des enfants, dans une conjoncture marquée par des kidnappings et des enlèvements», s'indigne-t-il encore. Dans la commune de Derguina, les autorités locales ont octroyé le logement d'astreinte du directeur à l'adjointe de l'éducation, a ajouté Bourdjil qui cite son collègue responsable de l'établissement avant de conclure, en saisissant les autorités,

«pour préserver nos écoles en respectant la réglementation en vigueur». Dans la commune de Béjaïa, les localités situées sur la côte Ouest ne sont pas pourvues d'établissements du premier cycle, ce qui contraint les communes à assurer un transport scolaire assez coûteux. Il en est de même pour les surcharges des classes, induites par le manque de locaux. C'est le cas de la nouvelle école primaire de Sidi Ali Lebhar, qui fonctionne depuis des années en double vacation, avec une moyenne de 40 élèves par division. C'est dire la rude tâche qui attend les édiles communaux.