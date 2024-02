La wilaya de Tizi Ouzou fait son petit bonhomme de chemin dans la modernisation de l'agriculture. Outre les journées de vulgarisation et les forums qui se tiennent régulièrement, des formations diplômantes sont proposées aux jeunes désirant aller loin dans de nombreuses filières, notamment l'agriculture de montagne. Figurant parmi les pionniers de ce domaine, l'Itsam (Institut des technologies spécialisées dans l'agriculture de montagne) lance des formations diplômantes au bénéfice des jeunes de plusieurs niveaux scolaires. Des spécialités telles que celles de techniciens, techniciens supérieurs et adjoints techniques dans le domaine de l'agriculture de montagne sont ainsi lancées pour accueillir des stagiaires dotés de niveaux scolaires de 3e année secondaire, de 2e A.S et de 1ère A.S. En fait, ces formations sont d'une grande importance. Elles représentent, d'une part, des opportunités d'évoluer dans leurs activités pour les jeunes et permettent sans nul doute, d'autre part, de réussir la modernisation de l'activité agricole en général. Ces enseignements sont un moyen non négligeable de perfectionner les connaissances inhérentes à de nombreuses branches souffrant actuellement des lacunes techniques des agriculteurs. C'est le cas de l'arboriculture dont notamment la production de l'huile d'olive, des figues et un éventail de fruits du terroir dont la région peut se prévaloir d'en faire une véritable vocation. Ces «stages» en agriculture de montagne sont, par ailleurs, en droite ligne de la stratégie des pouvoirs publics visant à développer le secteur, en harmonie et de manière synergique avec d'autres secteurs. Il en est ainsi de la nouvelle stratégie de modernisation de l'agriculture de montagne et du développement de l'industrie touristique. Un domaine qui connaît également le lancement de plusieurs formations dans, notamment, le domaine de la restauration. Aussi, les deux secteurs présentent une complémentarité bénéfique pour l'un et pour l'autre. Le développement de l'activité agricole en zones montagneuses signifie le développement des produits du terroir représentant un vecteur important de l'activité touristique. Enfin, il y a lieu de signaler que la modernisation de l'agriculture de montagne est un préalable au passage à l'exportation des produits locaux du terroir comme l'huile d'olive, la figue et autres produits. Ce sont, en effet, ces techniciens en formation qui pourront, à l'avenir, arrimer le produit national aux normes et standards internationaux. Une adaptation qui fait défaut actuellement aux produits locaux, pourtant de qualité. Il en est ainsi de l'huile d'olive et du miel produits localement, qui ne trouvent encore pas leurs débouchés sur les marchés internationaux.