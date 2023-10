Une journée de sensibilisation et d'information a été organisée, hier, à la bibliothèque municipale par la direction d'Algérie télécom. Ayant eu pour sujet le cancer du sein et son dépistage, elle a été animée par le docteur Hémichi et la sage- femme Hadda Djillali. Les deux femmes ont acquis une grande expérience dans ce domaine, l'une en sillonnant à longueur d'année la wilaya grâce à des caravanes de dépistage et l'autre en exerçant un métier qui constitue pour elle un poste d'observation privilégié.

Devant un auditoire essentiellement féminin, quoi que fort réduit, la journée organisée s'adressant surtout aux fonctionnaires d'Algérie télécom, le docteur Hémichi a commencé par expliquer ce qu'est un cancer, qui, selon la définition qu'elle a proposée est «la multiplication anarchique de la cellule». En d'autres termes, une cellule qui se développe aux dépens des autres cellules, qu'elle tue. Ce développement anarchique se fait au moyen de métastases. La cellule malade ne se contente pas de détruire tout ce qui vit autour d'elle. Elle essaie de toucher les cellules les plus éloignées d'elle en envoyant des métastases pour coloniser d'autres endroits du corps.

Ces métastases qui circulent par le biais du système lymphatique gagne ainsi tout le corps qui devient à son tour malade. C'est la phase finale de la maladie et alors, plus d'espoir du tout de rémission, car à ce stade, tout traitement devient inutile. C'est pourquoi, notre docteur insiste tout particulièrement sur la nécessité de prendre très tôt la maladie, dès l'apparition des premiers signes. La femme de l'art a proposé dans son intervention deux sortes d'examen: l'auto-palpation (on observe attentivement puis, on tâte la partie du corps saine en apparence).

Le second recours de détection reste la mammographie. Elle est nécessaire une fois par an pour les femmes de moins de 40 ans. Elle devient obligatoire deux fois l'an pour les plus de 40 ans. Mais abordant le côté héréditaire de la maladie, qui est une prédisposition à la maladie que l'on peut rencontrer chez toute une famille, elle exhorte à un examen beaucoup plus prématuré à la mammographie. En soulignant les bienfaits du dépistage, la conférencière a déclaré que la guérison du cancer du sein, lorsqu'il est signalé très tôt, est de 90% des cas. Une vidéo vient en appui de cette communication qui n'a rien laissé ignorer de cette maladie qui, a-t-elle insisté, si elle n'a pas de cause connue, est favorisée, cependant, par plusieurs facteurs, comme l'obésité, l'exposition prolongé au soleil ou aux rayons X, l'inhalation de poussière (amiante) ou gaz chimique etc. D'ailleurs, elle en distinguait deux sortes: les facteurs cliniques et de type hormonaux ou oestrogènes.

Rebondissant sur ce point, la sage-femme a renchéri sur les avantages de recourir à la mammographie chaque fois que cela est nécessaire ou à l'autopalpation, soit en se mettant en face d'un miroir et en s'examinant avec soin, soit en se palpant, en allant vers la gauche du sein qui présente des signes suspects. Dans 75%, on est renseigné en se rapprochant du côté gauche ou droit de l'épaule.

Selon Mme Djillali, le cancer du sein touche les femmes dans 5% des cas, et seulement 2%, les hommes. «Nous ne devons pas arriver à la chimiothérapie», avertissait-elle, en assénant ces chiffres: 11 000 cancéreux meurent par an des suites d'un cancer. Dans le monde, il y a 13 000 personnes atteintes de cancer toutes les 5 secondes. L'idéal serait d'observer une alimentation riche en fibres et variée, de pratiquer un sport pour éviter l'obésité et de rester vigilant à l'égard des signes qui peuvent nous renseigner sur d'éventuels cas de cancer.