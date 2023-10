Lors du fameux et controversé, procès du dossier du «siècle», par l'énormité de l'écho né en Algérie, et même dans le monde intéressé par les finances, «autoroute Est-Ouest», et lorsque le tour de Med Bouchama, ex-magistrat du Conseil d'État et secrétaire général du ministère des Transports, au moment de son interpellation, était arrivé, ceux qui le connaissaient, craignaient un arrêt cardiaque, tant la peur «d'un interrogatoire musclé» était là, menaçante. Mais l'attitude digne de l'accusé, fit, que tout se déroula pour le mieux, du côté de la police judiciaire, et du côté des accusés, la pire des choses qui puisse arriver à un cadre supérieur de l'État. Même Tayeb Hellali, le jovial et compétent, président du tribunal criminel se comporta avec un sens aigu de responsabilité hors du commun.

Il poussa la coquetterie jusqu'à acculer, ce brave Med Bouchama, à étaler devant toute l'assistance, sa vie professionnelle riche en hauts faits, sans compter les services rendus à l'État quand il occupait le sensible poste de secrétaire général au ministère des Transports! Pourtant, en plein milieu dramatique, car d'honnêtes citoyens jouaient leur carrière et même leur liberté, Anouar Ben M'hidi, le grand et élancé, procureur général, voulut probablement, s'amuser un p'tit moment, et avoir par-là, un grand moment, de pub. Il en eut pour sa gourmandise.

Il posa une question si «pointue», que certains collègues, présents dans la salle d'audience, retinrent un fou rire légitime. La question était simple, mais inappropriée, au vu de l'enjeu de l'accusation: «Racontez- nous un peu cette histoire de stylo, comme cadeau reçu. Et s'il vous plait, sans fioritures!» Med Bouchama vivait un drame mais pour la première fois, depuis son incarcération, il avait une folle envie d'éclater de rire! Il y avait de quoi en écoutant la cinglante réponse du détenu: «Monsieur le procureur général, j'avais entre les mains on projet d'une valeur de onze milliards de dollars, et vous me parlez d'un stylo!» Et pan! Carton rouge! En u n mot comme en quinze, cela voulait signifier un renvoi aux vestiaires du huitième étage! C'était beau, et même dirions - nous sans complexe, sublime, à suivre, comme débats, très hauts en couleur.