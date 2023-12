Le groupe «Ooredoo», a annoncé le lancement de «Ooredoo Learning Academy», une initiative innovante qui confirme l'engagement du Groupe à «encourager les talents, à stimuler la croissance et à s'adapter de manière proactive aux changements constants du secteur» Les modèles éducatifs actuels proposés par le Groupe, leader des sociétés de télécommunications, incluent des méthodes d'apprentissage pratique sur le travail et les méthodes coopératives, pour construire une approche intégrée de formation des employés et de développement de leurs compétences. Cette démarche s'aligne ainsi sur la stratégie du Groupe d'investir dans ses ressources humaines. L'académie deviendra la branche pédagogique du Groupe et permettra de pallier l'insuffisance des compétences requises, répondre aux besoins futurs de l'entreprise et construire un vivier interne de talents expérimentés.

Elle permettra d'atteindre les objectifs stratégiques et de soutenir le style de travail distingué du Groupe, en plus du renforcement de la culture de formation continue et d'excellence en matière de performance.

Fatima Sultan Al Kuwari, directrice exécutive des ressources Humaines du Groupe, a déclaré que «l'apprentissage et le développement des compétences jouent un rôle essentiel dans la croissance et l'innovation, à l'ère du développement rapide des technologiques et des changements continus du secteur. L'académie d' Ooredoo, souligne-t-elle, «incarne notre engagement à fournir aux employés les compétences et les connaissances nécessaires pour atteindre la croissance et la prospérité dans un monde en constante évolution».

Son objectif principal est de concevoir des programmes de formation et de développement capables de s'améliorer continuellement au sein du Groupe. L'évolution et l'amélioration continues visent à maximiser l'efficacité et les coûts, assurer une continuité et fournir une éducation de qualité.

Elle propose actuellement des sessions de formation couvrant les domaines du digital, la technologie, le commerce, les achats, la finance, les ressources humaines, le développement du leadership et d'autres secteurs spécialisés et généraux auxquels les collaborateurs peuvent accéder facilement et selon les horaires qui leur conviennent.

L'académie de Ooredoo, pont reliant le Groupe à ses filiales, contribuera à renforcer la coopération et l'échange de connaissances entre eux. Agissant tel un centre d'apprentissage pour l'ensemble du Groupe, elle continuera à s'adapter aux besoins spécifiques de développement des talents des employés, afin de mieux répondre aux exigences de formation. Elle a été créée grâce aux précieuses contributions de plus d'une centaine de parties prenantes représentant tous les niveaux fonctionnels de l'entreprise. «Nous prévoyons que cette académie devienne un outil efficace pour unifier les efforts, à travers le rassemblement des institutions d'éducation et de développement. Cela contribuera à bénéficier des «forces collectives» et à renforcer l'harmonie et l'unité au sein du Groupe», a conclu Fatima Al Kuwari.