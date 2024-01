Le Centre des conventions, Mohamed Ben Ahmed d'Oran abrite, du 8 au 11 février prochain, la 10ème édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture, le Sipa. Cette manifestation, qui est à la fois économique et médiatique, s'inscrit dans une nouvelle dimension portant sur la dynamisation permanente du secteur, en l'adaptant aux nouvelles techniques et les technologies destinées à ce domaine, ce dernier connaissant des transmutations rapides. «La même rencontre vise principalement la promotion de l'investissement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture», a fait savoir le directeur local du secteur, Menouar Maghni Sandid. Comme à l'accoutumée, cette manifestation est organisée par la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, la Capa. Cette fois, cette rencontre technique et, de surcroît, si hautement spécialisée qu'elle enregistre une participation large et variée. «En plus de la vaste participation des investisseurs et des exposants nationaux, et des institutions de l'État, nombreux sont aussi des étrangers attirés principalement par des partenariats dans le domaine», a expliqué le même responsable, le directeur de la pêche de la wilaya d'Oran. Il s'agit, particulièrement, de plusieurs investisseurs venus des pays ayant roulé leurs bosses dans la branche et dans l'investissement dans la branche. «Ainsi donc, cette manifestation économique verra la participation distinguée du Portugal, de la France, de la Norvège, de la Turquie et de l'Espagne», a précisé Maghni Sandid, soulignant «la forte participation en force de l'Italie». «L'Italie sera présente avec plusieurs opérateurs économiques», a-t-il fait savoir. Et ce n'est pas tout. Si la pêche a, dans plus d'un cas, banni les us et coutumes archaïques l'ayant marqué des années durant, le ton est donné à la modernisation du domaine; cette notion est prise en compte par l'ensemble des pays du globe, dont les pays arabes. Ces derniers sont représentés par l'Organisation arabe de développement agricole, l'Oada.

Cette instance internationale sera également et largement présente à cette 10ème édition du Sipa en tant qu'acteur de première importance devant animer une série de tables rondes et de conférences, axées principalement sur la formation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, en plus de la participation particulière de l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture, l'Itpa d'Oran. Par ailleurs, la même rencontre sera, tel qu'il a été expliqué par le même responsable, marquée par la présentation d'un programme varié et riche en ateliers à organiser en marge de l'exposition.

Ces groupes de réflexion auront à aborder diverses thématiques liées à la sécurité sociale des professionnels de la pêche, la formation dans ce secteur et, notamment, sur les opportunités d'investissement dans ce domaine. La même source rappelle «l'attention particulière qui sera d'autant plus accordée à la thématique liée à l'investissement dans la pêche et l'aquaculture, où la rencontre d'Oran abordera l'ensemble des dispositifs mis en place par l'État, en l'occurrence les facilitations contenues dans la nouvelle loi de l'investissement, ainsi que les motivations apportées par la loi de finances 2024».