L'auteur du double crime sur deux frères, dont l'affaire se jugeait de nouveau auprès de la cour de Blida a été condamné à la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. La sentence était tombée dimanche soir vers 21heures. Tout tendait depuis le début de ce procès vers cette condamnation. L'homme, (M.B), la trentaine entamée, s'il avait gardé tout son calme, s'exprimant d'une voix mesurée, même si, dans sa défense, il avait donné des faits une version différente des deux premières, enregistrées par la gendarmerie et le bureau du procureur, il savait qu'il avait peu d'espoir. Il n'était pas seulement inculpé d'un seul crime, mais de deux et la préméditation était corroborée par les faits eux-mêmes. D'ailleurs, l'inculpé n'avait pas nié l'essentiel des accusations portées contre lui. Il avait surtout plaidé le harcèlement et les menaces dont il avait fait l'objet de la part de ses victimes. Ces dernières, pour l'amener à reconnaître les irrégularités apparues dans leur comptabilité et qu'il leur débourse les trois livraisons d'oeufs enlevées à leur local pour le compte de son patron l'auraient poussé à bout. Cette marchandise, d'une valeur de 300 millions, et qui ne figurait pas sur le livre de comptabilité de ce patron, faisait croire aux deux frères qui étaient commerçants, que c'était le livreur qui l'avait prise, et donc l'accusaient de les avoir volés. En plus, ce double crime était crapuleux: les deux frères avaient été frappés avec un couteau avant d'être achevés avec un fusil à pompe. Le tueur avait donc eu le temps de réfléchir et de reculer devant l'horreur de ses deux actes inhumains. Quoi qu'il en soit, les six avocats mis à son service n'ont pu rien faire pour lui éviter cette peine. Par contre, les cinq autres avocats ont eu la partie pour plaider l'homicide volontaire, avec préméditation, en faisant valoir que l'accusé avait d'abord appelé au portable les deux frères Arezki et Lounis, commerçants à Lakhdaria afin de les attirer près de cette ferme entre Bir Ghabalou et Raouraoua, à un km de chez lui et d'accomplir son dessein qui était de les faire taire de la façon que nous avons dite. Son beau-frère, le propriétaire du fusil, a été condamné à un an de prison avec sursis et son frère, pour non- déclaration, à six mois.