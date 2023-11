Le secteur du logement a été passé, hier, au crible devant l'Assemblée populaire de wilaya réunie en session ordinaire. Le rapport de commission présenté par Ali Mezioud, élu du FFS, a fait mieux que retenir l'attention au sein de l'hémicycle. Remarqué par sa clarté, sa précision et son objectivité, cela lui a valu des éloges du wali, qui a repris sa place à cette deuxième journée, après son absence au premier jour de la session. Considérant qu'il donne de la situation une idée exacte et claire, il a promis d'en donner lecture à la prochaine réunion de la commission de wilaya. De fait, le présent document ne s'est pas borné aux projets de logements distribués ou qui accusent de flagrants retards, mais de présenter un graphique qui ne laisse rien ignorer de l'évolution positive de la situation qui prévaut aussi bien sur le terrain qu'au niveau de la distribution. Ce graphique qui établit un parallèle entre juin 2022 et septembre 2023 entend souligner les progrès réalisés dans l'exécution des programmes dont bénéficie chaque année la wilaya. Pour l'année 2022 et pour un total de 6 338 logements inscrits et lancés, le rapport fait savoir que la wilaya a réalisé 1518 unités. Le reste se répartissant comme suit: 3 337 logements en cours de réalisation, 1 091 à l'arrêt et 441 non lancés. Comparée avec l'année écoulée, en consultant ce document, on a en 2023 pour un total de 6 002 logements, 3 447 logements en cours, 2 062 réalisés, 153 à l'arrêt et 52 non lancés. Un simple coup d'oeil permet de mettre en évidence la dynamique à l'oeuvre dans ce secteur. Le rapport établit une moyenne de 150 logements distribués par mois.

L'annulation des festivités prévues dans le cadre de la célébration du premier novembre a obligé les autorités à remettre à plus tard la distribution de 1 697 logements, qui allait avoir lieu ce jour de commémoration.

Afin de donner plus de poids à cette étude, les auteurs du rapport ont sillonné la wilaya pendant des semaines et passé en revue les 45 communes où ces projets sont inscrits et/ou non lancés, et donné des pourcentages sur l'avancement des travaux pour les projets en cours. Un autre secteur, en l'occurrence celui de la santé, a, également, été examiné à la loupe. Mais il n'a pas eu la chance du premier.

Le tableau qui a été présenté, hier, devant l'hémicycle a paru trop sombre aux yeux du premier responsable de la wilaya.

Rappelant les efforts qui ont été consentis par l'État, il a déclaré que ce qui compte, c'est le service rendu au citoyen, malgré les difficultés qui peuvent exister. Aussi, tout en soulignant l'importance des moyens mis en place par l'État à tous les niveaux et en rendant hommage à chacun des acteurs engagés dans ce combat sans fin pour le bien-être de tous, que l'on soit simple élu ou simple fonctionnaire, il a appelé à plus d'union et de coordination dans les efforts.

Le rapport a dénoncé la situation se caractérisant par l'exiguïté des salles, la vétusté du matériel médical, le déficit en médecins généralistes ou spécialistes, d'ambulances, de logements de fonction et prévalant dans les cinq hôpitaux qui existent à Bouira, Aïn Bessem, Sour El Ghozlane qui, datant de 1953, gagnerait à être retapée à neuf, de Borj Khreis, de M'Chedellah, de Lakhdaria. Mais il n'a pas donné de bilans sur les activités journalières au niveau de chaque établissement. Cela a paru un peu court.