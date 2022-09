Plus de 1.493 agents ont été mobilisés, par la wilaya de Béjaïa, en prévision du sixième Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph). C'est ce qu'a indiqué la wilaya de Béjaïa dans un communiqué diffusé hier, après une réunion présidée par le wali pour apporter les dernières retouches relatives à cette opération.. Les responsables en charge de cette opération sont en regroupement depuis mercredi à la bibliothèque centrale de la ville de Béjaïa. 150 formateurs sont en stage de formation sur la méthodologie et les techniques de recensement. Après le stage, ces formateurs prendront à leur tour en charge les agents recenseurs au niveau des différentes communes de la wilaya.

Les préparatifs pour le lancement du Rgph, prévu durant le mois en cours, ont été entamés depuis près de deux ans, avec notamment la répartition du territoire de la wilaya. «Cette session de formation de sept jours se poursuivra jusqu'au 14 septembre. Elle est organisée au profit des agents formateurs, qui seront chargés, à leur tour, de former des agents exécutifs au niveau des 52 communes de la wilaya de Béjaïa», a-t-on précisé dans le même communiqué. Cette session de formation a été précédée de plusieurs réunions présidées par la wali qui a souligné la nécessité de mobiliser tous les moyens nécessaires à la réussite du processus de recensement de la population et de l'habitat. Lors de cette réunion, ayant regroupé différents directeurs concernés (équipements publics, transports, jeunesse et sports, éducation, administration locale et autres), le wali a insisté sur l' «impérative mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour l'encadrement de ce Rgph, notamment au volet transport», en vue de «rallier les zones les plus reculées de la wilaya, au regard de la complexité de la configuration du réseau urbain, constructions anarchiques, bidonvilles... etc.», a observé le responsable de la formation sur les ondes de la radio locale. La wali a, également, donné des instructions pour le choix d'agents compétents, expérimentés et fiables pour fournir des données précises et assurer le succès de cette opération. Selon le responsable de la formation, ce recensement, qui s'étalera sur 15 jours, vise, notamment «la maîtrise des mécanismes de planification pour la mise en place d'une stratégie nationale en matière de développement local, ainsi que l'élaboration de politiques publiques efficientes adaptées aux besoins des citoyens». À noter, enfin, que cette opération est la sixième du genre en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Cinq autres opérations avaient été organisées en 1966, 1977, 1987, 1998 et 2008.