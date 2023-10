Nous avons été prié, par des magistrats retraités, de narrer aux jeunes lecteurs de cet espace, les dérives judiciaires, constatées, mais jamais parues (censure oblige), lors des décennies passées, pour que nos jeunes juges d'instruction, procureurs, juges du siège, et valeureux greffiers, essayent de méditer, de passer outre, et tenter d'oublier, cette époque, qu'ils n'ont jamais heureusement, connue. C'est ainsi qu'il y a une quinzaine d'années, le jovial juge de la défunte unique, chambre administrative d'Alger, Ahmed Saâdoun, aujourd'hui brillant avocat, fit l'objet d'un véritable guet-apens, et d'un lynchage «familial», pour avoir tenté de violer une greffière, évidemment, et vous vous en doutez bien, manipulée par les forces du mal de l'époque. Pris en plein Palais de justice d'Alger, le pauvre inflexible juge, fut suspendu, entendu par ses pairs, avant d'être traduit devant le tribunal criminel de Blida, et d'écoper de trois ans d'emprisonnement ferme et une radiation du corps, de la magistrature pour un fait qu'il n'avait jamais commis. Ce fut le fait du «prince», et hop, on n'en parla plus. Motus et bouche cousue! C'était la loi du seul plus fort, contre tous. Il n'y avait pas un seul magistrat qui aurait pu protester. C'était un violent et provocant avertissement, adressé à toute la magistrature:»F... la, ou f... le camp» Généreuse, mais ignorée. Une très grande et intègre présidente de chambre de la cour d'Alger, e qui avait rendu d'immenses services à la magistrature, payant de sa propre personne, a vu son époux, être rudement interpellé, entendu, emprisonné, malmené pour finalement, être jugé et acquitté. «J'ai même été empêchée de voir de près, Med, mon doux mari! La demande a été effectuée auprès du procureur général, un collègue, camarade de promotion, par-dessus le marché! La seule démarche auprès du ministre de la Justice, garde des sSceaux, de l'époque, a heureusement, eu des effets positifs pour la suite! Avant un autre procès à la suite du pourvoi des parties, il reviendra en novembre 2023, soit huit ans après: «Les cicatrices sont restées, des années après...» avait soupiré la dame, meurtrie à jamais, malgré le semblant des nombreux sourires adressés en direction de «collègues», dont certains, s'étaient voilés la face, et évité leurs regards, de peur de recevoir sur les phalanges, en représailles au sentiment de confraternité, affiché au doux minois de la magistrate, une magistrate généreuse, ou si vous voulez bien «Karima», qui a vu, et vécu des vertes et des pas mûres, au moment des interrogatoires fermes, musclés et surtout humiliants, pour un époux, un grand et franc juge, accusé, mais propre, plus propre que la propreté, qui se trouvait en pleine instruction, dans les «tenailles» de véritables tortionnaires, qui se disaient, ô comble de ridicule, au service de la seule justice! Enfin, ce «machinchouette», est passé, et, bel et bien passé.