Il ne reste plus que trois concurrents à évaluer avant le verdict final du concours du village le plus propre à Béjaïa, l'APW de Béjaïa, chargée d'évaluer les différents villages et quartiers participant à ce concours. Les visites d'évaluation seront effectuées au courant de cette semaine et les lauréats du concours du village le plus propre seront connus au courant de ce mois d‘avril. Annoncé pour le mois précédent, le verdict de ce concours a été retardé notamment pour les conditions climatiques mais aussi la conjoncture rahmadhanesque. Placée sous le slogan «Pour une éco-citoyenneté participative», la nouvelle édition de ce concours est dédiée aux victimes des feux de forêt de juillet 2023, dont indemnisation s'est poursuivie avant-hier par l'octroi d'arbres fruitiers aux villageois de Timezrit touchés par les incendies. Depuis le 12 janvier dernier, les membres de la commission d'évaluation ont sillonné les villages et les quartiers qui se sont inscrits pour la course. Trente- neuf sites ont été déjà visités par le jury, qui a pris en compte dans le barème de notation plusieurs aspects liés à la préservation du patrimoine matériel, de la culture et des traditions ancestrales de la région» avons-nous appris. Il s'agit de noter «la décoration, le nettoyage, l'embellissement des routes, des places et des lieux en général, l'existence de jardins, puits, sources d'eau, l'entretien des anciennes maisons et des villages, leur restauration, etc.», avait déclaré le président de l'APW lors du lancement de cette nouvelle édition Pas moins de 42 villages et quartiers, relevant de 28 communes de la wilaya prennent part à cette «compétition», qui n'a de valeur que d'encourager les habitants des villages et quartiers à améliorer leur cadre de vie. Lors de la dernière édition 41 villages et quartiers ont participé à ce concours qui continue à faire des émules. Avec le retour du beau temps, la commission d'évaluation sera en principe au rendez-vous pour donner son verdict lors d'une cérémonie organisée habituellement à la salle des congrès de la wilaya. «Une prolongation a été décidée pour permettre à la commission d'achever ses travaux d'évaluation», avons-nous appris auprès de l'Assemblée populaire de wilaya.

Composée de 20 membres, dont 11 élus de l'APW, des universitaires, des cadres de l'administration et des militants du mouvement associatif, cette commission a travaillé d'arrache- pied pour être au rendez-vous, en prenant en compte les aspects liés à la sauvegarde du patrimoine matériel et l'aspect environnemental, tel qu'exigé par la thématique de l'édition. Huit participants seront primés avec comme pour les éditions précédentes, une coquette somme de 5 millions de dinars pour le premier lauréat. Pour rappel, la première édition a été remportée par le village Aguemoune Nath Amar de Taourit Ighil, dans la daïra d'Adekar.

En 2021, c'était le village Aourir Ath H'sseyen, dans la commune d'Akfadou, daïra de Chemini qui a décroché le premier PrixÀA qui reviendra le premier prix de cette nouvelle édition? Nous le saurons bientôt.