En matière de lutte contre toute formes de délinquances la gendarmerie nationale de Bejaia a traité pas moins de cinq affaires liées au trafic de drogue et de tabac à chiquer et de vols de domiciles La G.N. a arrêté deux personnes et saisi 197 comprimés hallucinogènes de Pregabelin 300 mg et Brezva 10 mg, dans deux affaires distinctes. C'est dans le cadre de ses missions territoriales que ces éléments ont pu arrêter deux personnes, en possession de 197 comprimés hallucinogènes au niveau des communes de Kherrata et de Béjaïa. Réagissant aux informations reçues sur la présence d'une personne faisant la promotion et vendant des psychotropes dans les quartiers Edimco et Sidi Ahmed au chef-lieu de la wilaya, des investigations ont été déclenchées pour aboutir à l'interpellation d'une personne de 29 ans en possession de 180 comprimés hallucinogènes du type Prégabaline 300 mg, dissimulés dans un sac en plastique et d'une somme d'argent de 8 500 DA, provenant de la vente du produit.

Le suspect a été arrêté et la marchandise confisquée. Dans une autre affaire du même genre, une patrouille de la gendarmerie de Kherrata, a repéré au centre de la commune de Melbou, un jeune de 25 ans. Après la fouille corporelle, il s'est avéré que le suspect était en possession de 17 comprimés hallucinogènes de type Brezva, caché dans la poche intérieure du manteau qu'il portait, il a donc été arrêté et emmené au siège de la brigade pour complément d'enquête. Un dossier a été constitué dans les deux affaires et transmis aux autorités judiciaires compétentes.

Dans une autre affaire, la Gendarmerie nationale de Béjaïa a confisqué 4,6 quintaux de tabac dans deux affaires distinctes à Béjaïa et Fenaia El Mathen. Faisant suite aux informations qui leur sont parvenues, les gendarmes ont installé un poste de contrôle au niveau de la route nationale n°09 à Aboudaou, à la sortie est du chef-lieu de la wilaya et intercepté un véhicule conduit par un homme de 55 ans, originaire de Sétif. Après la fouille du véhicule, neuf sacs de tabac ont été découverts, d'un poids total estimé à 2,5 quintaux. Le véhicule et son chauffeur ont été conduits au siège de la brigade pour poursuivre l'enquête. La Gendarmerie nationale de Fenaia a mis en place un point de surveillance au niveau de la Route nationale n°21, reliant les communes de Fenaia et Timezrit et c'est là qu'elle a arrêté un autre véhicule conduit par un jeune de 22 ans, originaire de Sétif. Après la fouille, ils découvrent 2,10 quintaux de tabac. Le véhicule et son conducteur ont été conduits à la brigade pour la poursuite de l'enquête. Les deux affaires sont transmises aux autorités judiciaires compétentes. Par ailleurs, le même corps de sécurité a démantelé un réseau criminel composé de six personnes spécialisées dans les vols d'habitations et a récupéré 124 000 DZD.