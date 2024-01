Du «kif au pareil». Les policiers appelés à faire face à ce phénomène ne chôment plus ces dernières années et ces derniers mois. Les saisies sont d'autant plus nombreuses que les décapitations des réseaux de trafic de drogue se poursuivent au fil des jours. Les enquêteurs de la police judiciaire, relevant de la Sûreté urbaine de Mers El Kebir, ont saisi une quantité de 27 barrettes de kif 2 grammes de cocaïne de première qualité, en plus d'une somme d'argent constituée des revenus du trafic de drogue.

La même opération a été couronnée par l'arrestation de 3 trafiquants constitués de récidivistes. Cette saisie est le fruit de longues investigations enclenchées par les mêmes policiers ayant mis les trois mis en cause en question et le lieu de leur deal sous une surveillance rigoureuse et sans relâche pendant plusieurs jours avant de lancer leur offensive ayant été couronnée par l'arrestation en flagrant délit de commercialisation de la drogue. Présentés devant le parquet du Tribunal d'Aïn El Türck, les trois mis en cause sont poursuivis pour trafic de drogue. Dans une autre opération distincte, les policiers de la 1ere sûreté urbaine ont arrêté en flagrant délit deux dealers âgés de 30 ans chacun en possession d'une bonne quantité de comprimés stupéfiants. Dans deux autres opérations distinctes qu'ils ont enclenchées quelques jours auparavant, les policiers d'Oran ont démantelé deux réseaux spécialisés dans le trafic de drogue, arrêté cinq individus et saisi une quantité avoisinant 10 000 comprimés psychotropes, une somme d'argent constituée des revenus dudit trafic et un véhicule utilisé dans le cadre du même trafic. «Ces deux offensives entrent dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue», a-t-on fait savoir au niveau de la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya d'Oran. La première opération a été traitée par les policiers de la Brigade de recherches et d'investigations, les BRI.

Elle s'est soldée par l'arrestation de quatre individus âgés entre 24 et 50 ans, la saisie de 955 comprimés psychotropes et une quantité de la poudre destinée à la fabrication des comprimés de marque Extasy, une voiture utilisée dans le cadre des déplacements des mis en cause, une smart balance, des téléphones portables et une somme d'argent constituée des revenus de trafic. La seconde opération a été enclenchée, dans le quartier huppé d'El Akid Lotfi, par les policiers de la 1ere sureté urbaine du même quartier. «Elle (l'opération, Ndlr) a été couronnée par l'arrestation d'une femme âgée de 30 ans, cette dernière fait partie d'un réseau criminel activant dans le trafic de drogue», a indiqué la cellule de communication et des relations extérieures de la sureté de wilaya d'Oran.