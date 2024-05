Lorsqu'elle arrivait très tôt à son minuscule bureau situé au fond du couloir, au second étage du tribunal d'Hussein Dey (cour d'Alger), Yamina Ammi, la compétente et décidée magistrate ne pouvait s'empêcher de lancer des regards rassurants, aux nombreux visiteurs qui attendaient, sagement, les tripes nouées, le début de la réception du public par Mansour Ouchen, le dynamique président du tribunal, un chef de juridiction, toujours à l'écoute des justiciables, plutôt constamment méfiants, mais finalement presque tous satisfaits. Yamina Ammi, la juge, elle, après avoir ouvert son bureau, adjacent à celui du président, voit passer coup sur coup, Ali Moulay, le procureur-adjoint de Leghrissi, le procureur en titre, la jeune et déjà ambitieuse, Nadia Amir Takouche et l'inévitable Bahia Allalou, qui en était à sa dixième année de présence dans ce tribunal, rejoignent leurs bureaux. Ammi s'installe, et passe aussitôt au boulot, qui commencera par un dernier coup d'oeil sur le rôle de la journée, un rôle pas possible, car ne l'oublions pas, le tribunal d'Hussein Dey, a l'envergure d'une cour de l'intérieur du pays, si ce n'est plus! Quarante minutes plus tard, Yamina Amm, sort de son inconfortable bureau, et dévale les escaliers, devancée par la jolie greffière, toujours au top! Une fois arrivée, la présidente de la section civile jette un oeil intéressé sur la salle d'audience, pour jauger l'atmosphère de ce dimanche ensoleillé, mais humide, la bâtisse se trouvant à un bon km à vol d'oiseau de la «grande bleue». Avant d'entrer dans la salle, elle actionne la sonnette, annonçant le début des «hostilités»! Evidemment, il y avait des parties absentes, ce qui n'arrangeait nullement les affaires de la justice, qui est, par essence, lente et si lourde, à en mourir. Elle débute par les affaires à renvoyer, pour divers motifs. Puis, le sourire ne quittant point son joli minois, la juge, voyait les parties défiler, sans crainte, ni préjugés, tant l'excellente réputation d'Ammi, faisait l'unanimité côté collègues, personnel, et surtout, avocats! L'audience avançait tant bien que mal, mais avançait quand même, ne laissant personne indifférent! Et la brave mère de famille finissait en beauté sa journée.