L'école primaire d'Ikdjane, dans la commune de Tifra, a été le théâtre d'un volontariat exceptionnel, grandiose et solidaire. Une journée médicale s'y tenait, avec la participation de pas moins de 15 médecins, entre généralistes et spécialistes, d'infirmiers et de pharmaciens. Une première dans cette division administrative rurale, qui compte plusieurs villages. Une importante opération humanitaire, en somme organisée par l'Association éco-randonneurs d'Ikdjane, en collaboration avec l'APC de Tifra, l'Epsp d'Adekar, qui a connu un engouement sans précédent de la part de toutes les franges de la société et de tout âge. Tous les moyens de l'APC, le transport notamment, ont été mis à la disposition des populations des quatre coins du douar. Des citoyens bénévoles sont pour beaucoup dans la réussite de cet événement. Entre ceux qui ont mis la main à la poche et ceux qui prêtaient main forte aux organisateurs, un groupe soudé s'est formé pour un moment de bonheur, partage et solidarité.

Les personnes venaient pour une consultation. Elles ont été tout d'abord accueillies par les organisateurs puis orientées en fonction des soins nécessaires. Sous les yeux bienveillants des mem-

bres de l'association citée ci-dessus, qui sont crédités d'une organisation impeccable, les patients sont tout de suite pris en charge par des infirmiers(es) et autres agents et bénévoles qui les orientaient vers le médecin concerné pour consultation et, éventuellement, un rendez-vous pour d'autres examens, le tout sans débourser un seul centime, puisque même les ordonnances délivrées sont prises en charge par les pharmaciens.

En termes de personnel et moyens mis en oeuvre, plus de 60 personnes étaient directement impliquées dans cette opération, dont les 10 membres de ladite association, le personnel de l'Epsp d'Adekar, des médecins, spécialistes et pharmaciens. Pour revenir à l'essentiel, qui est sans doute le bilan de cet événement digne des grandes opérations de la Croix-Rouge internationale, puisque ses résultats semblent dépasser de loin les objectifs que ces initiateurs lui ont assigné.

Au terme de cette journée exceptionnelle, centaines personnes, hommes, femmes et enfants, ont été reçues pour consultation en neurochirurgie, ophtalmologie, rhumatologie, urologie et orthopédie, ajoutez à cela le contrôle de la tension artérielle et de la glycémie. Il faut signaler que cette opération, en plus d'avoir permis aux populations de ce douar d'accéder gratuitement aux consultations et aux soins médicaux, a aussi permis le dépistage de certaines maladies chroniques, les cancers du sein et de l'utérus.

Elle a également permis la création d'une nouvelle dynamique au niveau de la commune, par la sensibilisation des médecins, natifs de la localité, la continuité de ces actions auprès de leurs concitoyens, sachant que la santé publique n'arrive pas à assurer une couverture sanitaire suffisante et de qualité à l'ensemble des citoyens démunis. Au terme de cet événement, Lahlah Abane et Zinet Lounès, deux membres actifs de l'association, n'ont pas caché leur satisfaction, mais également la promesse que cela n'est que le début d'une opération de solidarité appelée à se renouveler autant de fois que possible.