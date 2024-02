«Ayant déjoué une tentative de la harga, les services de la Gendarmerie nationale de Targa d'Aïn Témouchent viennent d'arrêter 10 individus, ces derniers s'apprêtaient à quitter clandestinement le territoire national», a indiqué la cellule d'information et de communication du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Aïn Témouchent.

Cette action est, explique la même source, «le fruit de l'exploitation d'informations faisant état de l'organisation d'une traversée clandestine par mer, depuis le littoral de la commune de Targa», localité rattachée à la wilaya d'Aïn Témouchent. Agissant avec dextérité et rapidité, les éléments de la Gendarmerie nationale de ladite localité ont mis en place un dispositif agissant qui a fini par déjouer la tentative en question et l'arrestation des 10 individus en question. Âgés entre 23 et 51 ans, les candidats à l'Eldorado incertain se préparaient à se lancer dans cette traversée clandestine depuis la plage rocheuse non surveillée du lieudit Haricha relevant de la plage de Targa. Sur le champ, les mêmes gendarmes ont procédé à la saisie d'une embarcation pneumatique dotée d'un moteur automatique d'une capacité de 40 Cv, des jumelles, 10 téléphones portables et deux véhicules touristiques utilisés par ce groupe dans le cadre de leurs déplacements», a fait savoir la même source. Et d'ajouter que «la même opération a été sanctionnée par la saisie de deux sommes d'argent en devise nationale et étrangère, la première est de 500 euros tandis que la seconde est de 146 500 dinars». Poursuivis pour des chefs d'inculpation liés au trafic illicite de migrants au sein d'une bande criminelle organisée et tentative de quitter le territoire national de manière frauduleuse, les mis en cause seront présentés aux instances judiciaires compétentes près le tribunal d'Aïn Témouchent dès le parachèvement des formalités liées aux procédures légales.

Dans la wilaya de Mostaganem, les éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, en fin de mois passé, un réseau international d'immigration clandestine, et arrêté 25 individus dont 24 d'entre eux sont de nationalité marocaine. «Cette opération, qui s'est s'inscrite dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, a été enclenchée suite à l'exploitation d'informations confirmées et d'investigations approfondies», a-t-on expliqué. Les mis en cause ont été poursuivis pour des chefs d'inculpation liés aux délits de «constitution d'association de malfaiteurs, délit de trafic d'êtres humains, délit de prise de dispositions d'immigration clandestine par mer pour plusieurs individus dans l'objectif d'obtenir un profit pécuniaire, ainsi que délit d'hébergement d'étrangers sans titre de séjour», a fait savoir la même source. La même source a expliqué que «cette opération a été sanctionnée par la saisie de trois embarcations, deux moteurs, d'un véhicule utilitaire, de deux systèmes GPS, une boussole, 17 jerricans d'essence, des téléphones portables, et de deux sommes d'argent en liquide, la première en dinars alors que la seconde est en devise».

Toujours dans la même wilaya, les services policiers ont mis fin aux agissements d'un réseau d'organisation de traversées clandestines par mer. Cette opération est intervenue après que la brigade de lutte contre l'immigration clandestine a ouvert une enquête sur ordre du parquet, liée à une affaire de trafic de migrants avec mise en péril de leur sécurité par un groupe criminel organisé transfrontalier dont ont été victimes cinq personnes. Ledit groupe activait dans les wilayas de Mostaganem, d'Oran et de Tipaza.

Dans sa machination, il a subtilisé aux victimes 2 millions DA en échange de l'organisation d'une traversée en mer. Les premières investigations ont abouti à l'arrestation des deux principaux cerveaux.