Les réseaux sociaux ne sont pas que des lieux de divertissement et d'échanges. Parfois ils se transforment en des arènes où les altercations sont légion sur fond d'insultes et divulgations de secrets de vie privée. C'est le scénario vécu par un jeune Bougiote, qui lors d' échanges réguliers avec une autre personne de la même ville, a fini par le payer cher. «Un enlèvement», assorti d'une agression qui lui a valu 12 jours d'arrêt de travail signé par un médecin légiste. Y. a été surpris dans la soirée d'un mercredi du mois en cours par son adversaire virtuel avec un renfort de trois autres individus, dont il a indiqué reconnaître lors de son dépôt de plainte chez le commissariat de police de la circonscription d'Ihaddaden, lieu de son agression. La police a pris acte en toute logique et s'active à identifier les agresseurs présumés pour les entendre à leurs tours. Selon Y. un différend existait déjà entre lui et son agresseur présumé avant de connaître davantage d'intensité sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok devenant alors public. Les échanges acerbes et réguliers, quasiment quotidiens, n'en sont pas restés là. Un soir, ils se transforment en des actes «barbares». «J'ai été intercepté par mon adversaire alors que je rentrais chez moi. Accompagné de trois personnes, il me force à monter dans une voiture et m'emmène loin des regards», nous raconta-t-il les larmes aux yeux. «Arrivé dans un endroit, il s'est mis à me donner des coups, aidé par ses complices. Je n'ai dû mon salut qu'à mon courage et ma détermination à m'en sortir de cette situation», ajoute-t-il.

Le médecin m'a prescrit un arrêt de travail de 12 jours. J'ai déposé plainte pour agression, le lendemain au commissariat dans l'espoir de voir mes agresseurs arrêtés», conclut-il. Depuis, les services de police recherchent activement les présumés agresseurs, qui seront vraisemblablement présentés devant le procureur. Cette histoire mérite d'être vulgarisée au vu des risques que présentent les échanges acerbes, qui se multiplient sur les réseaux sociaux où certains pensent avoir le droit de se permettre sous un pseudonyme, oubliant par méconnaissance que tout peut être éclairé et que tôt ou tard les identités seront divulguées.

Que ce soit envers des tierces personnes ou des institutions, la loi reste impartiale. Tout dépassement est passible de la loi de la République. La prudence est de mise.