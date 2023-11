Le nouveau directeur général vient remplacer Lotfi Kamel Mana nommé en avril 2020 à la tête du complexe Sider Annaba. Karim Boulaïoune occupait le poste de P-DG de la société de construction métallique, l'Encc, relevant d'Imetal. Il avait également eu un long passage à l'Entreprise nationale des canalisations (Enac) de Sonatrach et d'autres importantes missions à l'Entreprise de bâtiment (EBR) de Blida. Une nomination décidée, dimanche, par le ministère de l'industrie, après le dépôt, approuvé par la tutelle, de la démission de Lotfi Kamel Mana.

Cette démission peu attendue a suscité moult interrogations. Elle est survenue au moment où les pouvoirs publics tentent de maintenir sur pied le géant de l'acier, avec un engagement de l'accompagner sur plusieurs segments, afin de hisser sa production. C'est aussi l'important plan de charge de l'entreprise, pour lequel les dirigeants du complexe, à leur tête le démissionnaire Lotfi Kamel Mana, qui s'était engagé à relever le défi, devant le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane et le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, en août dernier à Annaba. Une partie de ce plan de charge revient à la Sonelgaz, qui a signé en mai dernier un protocole d'accord avec Sider

El Hadjar unité TSS (Tubes sans soudure) pour la production de 200 km de pipe-lines pour le transport du gaz. Au-delà, c'est aussi l'implication du complexe sidérurgique dans le développement de l'industrie du rail, pour la réalisation d'un maillage de territoire national du Nord au Sud. Ce projet, en cours d'examen au niveau du gouvernement, étudie l'exploitation du complexe dans la production de rail. Le lancement de ce projet pourrait ne pas être retenu pour le complexe Sider, dont la relance, à travers de plans potentiels de charge, demeure tributaire d'une gestion qui ne répond pas aux efforts d'accompagnement des pouvoirs publics.

Mauvaise gestion pour de grands projets?

Le géant de l'acier est l'une des grandes unités industrielles publiques concernées par la réhabilitation. Une décision devant permettre à ses unités de contribuer à la mise en oeuvre des politiques mises en place pour la diversification de l'économie nationale, la substitution des produits importés par la production nationale et le développement des exportations hors hydrocarbures, sont une priorité pour l'Exécutif, qui table sur la relance de ces unités, dont le complexe sidérurgique El Hadjar d'Annaba, en sus de la refonte de leur gestion qui sera désormais axée sur les objectifs. Aujourd'hui, la question cruciale qui s'impose, est celle-ci Sider El Hadjar, est-il réellement capable d'adhérer à cette vision futuriste et aux prévisions tracées par les pouvoirs publics? Selon certains observateurs, les lacunes de gestion accentuées par la crise du coke, qui a engendré un arrêt de la zone de fonte et d'acier et, par conséquent la production, pourraient impacter le processus de réhabilitation du complexe. Selon les mêmes observateurs, pour pouvoir être, à court terme, intégré dans les grands projets, Sider El Hadjar doit peser de tout son poids et retrouver sa place de pôle sidérurgique majeur pour contribuer pleinement aux projets portés par les plus hautes autorités du pays. Faute de quoi, l'ambition sidérurgique algérienne risque de partir en fumée. En conclusion, pour pouvoir décrocher des contrats de performance, El Hadjar devra se renouveler, s'adapter et sortir de la gestion chaotique qui l'a caractérisé depuis sa privatisation désastreuse en 2011 et qui a abouti à la déstructuration de l'entreprise en raison du désinvestissement chronique qui a marqué cette période, avant la renationalisation de Sider El Hadjar et le soutien apporté par l'État, depuis pour relancer ses unités de production à travers un plan de relance et un plan d'investissement global. Ainsi, le complexe El Hadjar a bénéficié d'un plan de croissance d'environ 80 milliards de DA (34 milliards de DA pour la première phase et 46 milliards de DA pour la deuxième), orienté vers la réhabilitation de ses unités les plus importantes et d'améliorer la production de fonte et de matériaux plats.

Or, en dépit du soutien des pouvoirs publics, l'usine sidérurgique d'El Hadjar fait encore face à des difficultés financières pour financer le cycle d'exploitation. Une situation nécessitant la recherche d'une autre approche de gestion qui doit être en adéquation avec la relance de l'industrie et surtout faire face à une rude concurrence, notamment, avec ses pairs de Bellara et Tosyali.