La rencontre qui s'est tenue, lundi dernier, autour du thème des «Acquis sociaux à enjeux économiques» a remis au goût du jour la lancinante question de la révision de la politique des transferts sociaux et des subventions sociales.

La conjoncture économique favorable, grâce à la hausse des recettes des hydrocarbures, sans compter les seuils historiques atteints dans la diversification des ressources hors-hydrocarbures, ont favorisé une hausse considérable des transferts sociaux. Pas moins de 2.900 milliards de dinars ont été alloués par l'État pour soutenir, principalement, les prix des matières premières, dans le cadre des mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Néanmoins, le président de la République a relancé le débat et la réflexion autour de la nécessité de réformer ce secteur névralgique et hautement sensible.

Tebboune a motivé cette inexorable révision par les «défis mondiaux auxquels se heurte la fonction sociale des États et la pression imposée par les exigences du développement économique...».

L'idée étant d'aboutir à des subventions sociales profitables à toutes les catégories de la société, à travers un système de ciblage efficace et performant. Cela, sans attenter à la notion «d'État social démocratique (qui) répond à un devoir de fidélité au serment des vaillants chouhadas et à la Proclamation du 1er Novembre 1954»,précisait le président de la République.

Dans son allocution d'inauguration des travaux du Séminaire international sur les «acquis sociaux à enjeux économiques», lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le président Tebboune avait souligné l'importante et la sensibilité de la question des subventions sociales et ses implications sur la fonction sociale des États. Dans ce contexte, Tebboune avait appelé l'ensemble à «oeuvrer collectivement et inlassablement à trouver les meilleures formules et pratiques, à même d'améliorer les mécanismes de subvention et de promouvoir les moyens de protection sociale, notamment le volet destiné aux catégories vulnérables et démunies».

Pour ce faire, l'approche du Président consiste à favoriser la coopération, le débat, la réflexion, la création d'espaces d'échanges d'expertises et d'expériences, en vue de trouver les formules idoines à même de permettre de «concilier développement économique pour nos pays et bien-être social pour nos peuples».

De ce fait, la feuille de route est déjà tracée pour poursuivre la réflexion autour de ce qui pourrait s'apparenter à une réforme globale et progressive du système des transferts sociaux et des subventions sociales.

Car, au demeurant, ils sont nombreux les spécialistes qui s'étaient penchés sur la question, à l'invitation du Président, au tout début du mandat présidentiel en 2021.

Aujourd'hui, face à une inflation chronique qui s'installe et qui frôle les 10%, il est de plus en plus difficile de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, soumis à rude épreuve ces derniers temps.