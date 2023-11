N'allez surtout pas croire, que si, à travers les «sombres et assez souvent, incomplètes» statistiques, les poursuites ne semblent pas intéresser le ministère public, qui a, seul, cette sacrée opportunité des poursuites.

Les coups, blessures, sévices, cas de tortures, et autres flagellations, font plus que jamais, l'objet de poursuites judiciaires, de jugements, ou de sévères procès retentissants, à travers nos nombreuses juridictions.

Les cas les plus en vue, et naturellement, les plus suivis, relèvent des coups et blessures sur ascendants, et parfois, les coups et blessures sur... conjoints!

Les mauvais traitements subis par les enfants, adolescents et mêmes par les femmes, si possibles, mariées, sont un véritable casse-tête pour les associations de bienfaisance. Chez nous, les causes sont multiples. Elles présentent des raisons que parfois seule la... raison, elle-même, rejette. Y.T. la femme battue, âgée de quarante - six ans, est comme freinée dans son désir d'aller au bout de ses récits, au cours de ses dépositions ou témoignages. Il lui arrive des fois, de se reprendre vite, juste pour ne pas oublier la suite de ses déclarations. Ce qui rend fou, ici encore, c'est le papa d'Y.T. qui s'est remarié avec une jeune fille de treize ans plus jeune, que la maman de l'ado. Ou mieux encore, c'est une mère humiliée, qui a plié plutôt bagage, et qui vit depuis, entre six grandes cités, laissant sa fille unique, dans des conditions, on ne vous dit pas!

La mère qui s'enfuit, laissant derrière elle, sa fillette unique, livrée à tous les coups bas, par des gens sans coeur et sans scrupules. C'est malheureux de faire des enfants et de les abandonner, quitte à les voir meurtris, ballotés, humiliés, battus, violés, et même violentés. On n'avait pas à faire de saintes personnes, dans ce cast- là!

Un enfant, on l'a ou on ne l'a pas! ÀA propos, quel est le futur de cette femme qui a été tour à tour, fille - mère, fille des trottoirs, fille à passes, puis femme sans lendemain heureux? Nul ne le sait... C'est le destin de toutes les jeunes, notamment celles qui croient, non seulement à papa Noël, mais encore, aux mélodies des cygnes!