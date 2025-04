À Bouira, le bâtonnat se prépare au rajeunissement. Depuis la fin de Ramadhan1446, les candidats se font discrètement «bruyants»! Les «robes noires» du Djurjura s’attendent à un honnête, sérieux et profond changement. Mais là aussi, on se goure sur l’avenir.

Entre-temps, les responsables de la cour, eux font montre d’une volonté d’être au seul service des justiciables.

Le but visé est aussi immense que la structure elle-même du siège de la nouvelle et imposante cour.

Le duo de chefs de la cour, mène de concert un sacré boulot, pour ce qui est de l’aisance et des facilités accordées à tout un chacun.

À la porte d’entrée, un procureur-général-adjoint a été confortablement installé mardi dernier, juste pour avoir l’oeil, et le bon, sur tout ce qui se passe au rez-de-chaussée, où se passent, par exemple, d’étranges trucs, de violentes tentatives d’agressions de la part de gens énervés au plus haut point. où on voit outre de très vastes salles d’audience, l’élégant siège de Conseil de l’ordre des avocats de la région de «Touvirets», et l’inévitable guichet unique.

Les ascenseurs qui se trouvent dans un très bon état, fonctionnent à merveille. Les nombreux visiteurs, surtout les ruraux, sont accueillis cordialement, sans façon, et quotidiennement, les appariteurs font plaisir à rencontrer.

La salle des «pas perdus» est tout simplement sublime. Vaste à faire rougir les promeneurs, cette salle est un lieu de rencontres entre

magistrats, mardi par exemple,Djahida Mansouri et Rosa Malki, les deux présidentes de chambres avocats, huissiers, notaires, experts, clercs, attendaient sagement le retour de l’ascenseur, dans un calme olympien! Mieux!

Un juge du tribunal administratif voisin, traverse en trombe la salle vers la sortie où veillent deux officiers de police, dont une jeune et charmante agent, coquette à souhait. Et voilà Fayçal Bendaâs, le procureur général, solidement encadré par un petit staff, pour une virée inopinée du côté du guichet unique où se trouvaient près de vingt -huit mecs silencieux, et sages comme tout.

L’ambiance est bon enfant.