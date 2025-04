L’Aïd Esseghir est passé dans la joie et l’allégresse, attendues.

Les juridictions ont repris leurs ahanements quotidiens. Les magistrats, tout comme les avocats et les partenaires de la justice, ont vu leurs sympathiques et mignonnes faces, retrouver des couleurs. Mais après près de quinze jours après le départ «provisoire» de Ramadhan 1446, l’atmosphère est toujours la même!

La lourdeur propre au jeûne, les tics des jeûneurs, ont mis le holà sur la 1ère douzaine de Chaoual 1446.

La vie a, certes, repris, mais timidement. Presque tout est fermé! Les commerces sont au rendez-vous. Pas tous, mais c’est toujours cela.

Les Algériens ont appris dans la douleur à faire avec.

Les franges de la société savent tirer un trait définitif sur ce qui est passé.

L’avenir seul, intéresse les jeunes, particulièrement les lycéens et les étudiants. Nombreux sont ceux qui s’intéressent au foot.