Voyons un peu du côté de cet avocat qui a refusé de se laisser marcher sur les orteils par une juge du siège qui a cru bon de lancer une réflexion de mauvais goût, grâce à son expérience, son éducation et sa classe. Tenez! Cet ancien avocat chauve plaidait dernièrement, un dossier impliquant des étrangers, victimes d'escroquerie, et surtout de mépris, lorsque la présidente de la section correctionnelle du tribunal, lui demanda de rester dans le sillage de la plaidoirie, d'une manière qui lui déplut. Il fit mine d'avoir saisi la vilaine remarque inappropriée de la magistrate. Il continua son intervention comme il l'a toujours faite depuis plus de vingt ans, après avoir mûrement réfléchi, avant de claquer la porte de la magistrature. Puis, il alla s'engouffrer puissamment dans le ventre du bâtonnat qui lui ouvrait grands, les bras! S'apercevant que la juge gigotait depuis le début de sa plaidoirie, il sortit de ses gongs, et s'exclama sans s'énerver, ni tenter d' outrager cette ancienne, et fougueuse juge du siège: «Mme la Présidente, je m'aperçois depuis le début de mon intervention, que vous sembliez contrariée par mes propos. Je suis libre de mes propos comme vous l'êtes dans vos décisions. Franchement, si ma valeureuse épouse qui fait partie de votre génération, et qui exerce dans une autre cour, se comportait avec le monde qui nous entoure, de la même manière, je préfèrerais, mais alors de loin, la voir affairée dans notre petite, mais néanmoins coquette cuisine plutôt que dans une salle d'audience comme celle où nous nous trouvons actuellement! C'est insupportable et même, intenable, à la fin!» Un silence pesant planait dans la salle d'audience et une pâle gêne commençait à envahir le minois de la magistrate qui cherchera longtemps une parade au coup de maitre lancé par cet admirable conseil mais, en vain! Il ne restait plus à l'avocat chauve que d'achever sa plaidoirie comme à la parade! Comme quoi, il vaut mieux être spectateur qu'acteur dans ces situations -là! Et pan!

La juge avait réfléchi, réfléchi, réfléchi jusqu'à en perdre l'appétit et l'envie de préparer à manger, le soir, lorsque tout ce beau monde se sera retrouvé autour de la table basse. Ne dit-on pas depuis l'Antiquité, «qu''à chaque pharaon, il y a en face, son Moïse (Moussa)?». Pour cette fois, c'est plus que sûr et certain!