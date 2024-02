Le procès qui a opposé deux familles - soeurs, a été débordant de haine réciproque, de méchanceté, de gratuits règlements de comptes. Le hic dans tout ce méli-mélo, est que, malheureusement, nous ne saurions vous préciser les vrais tenants et aboutissants de cette triste issue de toutes ces sombres histoires typiquement familiales.

L'essentiel pour le tribunal, était de trancher dans le délit du jour. Les coups et blessures volontaires, fait prévu et puni par l'article 264 du code pénal, ont été longuement traités par le président de l'audience correctionnelle, d'une manière tranchante. Dans toute la salle d'audience, alors que les débats atteignaient le summum, il n'y avait qu'une seule personne qui sympathisait avec l'agresseur: Mouloud. G. Il s'agissait du propre père de l'inculpé. Il s'est même lancé dans une série de regrets, que son propre frère soit derrière le dépôt de plainte par madame sa belle-soeur, qui n'est pas innocente, ni loi de tout reproche Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il fallait le dire puisque nous sommes en pleine audience de justice. «Il ne l'a jamais battue. Il n'a jamais levé la main sur personne. Il l'a seulement repoussé quand elle avait bondi sur lui, en vue de le griffer au visage. Il a essayé de discuter avec elle, de la raisonner, de lui rappeler qu'elle était un membre respectable de la famille, rein n'y fit. Moufida. G. était déchaînée contre Sid-Ahmed, qui a été acculé jusqu'à réussir la repousser, tant et si bien, qu'elle bascula à l'arrière, pour ne s'en sortir qu'avec un gros bobo sur l'arrière du crâne.

La question qui se posa au moment des dires des deux proches, était si la vérité émanait de la victime, ou du l'inculpé. Seuls les initiés des audiences pénales, pouvaient répondre à une telle question. Seul, aussi le verdict de Walid Kouici, l'excellent juge se chargera de trancher «provisoirement», en attendant le procès en appel, au «Ruisseau»-Alger.