La journée de ce jeudi 18 janvier qui correspond à la Journée nationale des maires n'en finissait pas de s'étirer. Cette impression ne se renforce pas seulement par la longueur de la visite officielle qui l'a marquée, ou les distances parcourues en l'occurrence, mais par l'avancement de l'heure choisie pour démarrer ce programme si chargé, et le recul de l'heure qui le clôturait. Entamée vers 7 heures du matin, en effet, cette visite n'a pu prendre fin que vers 17h, après une longue pause entre midi et quatorze heures. Elle a permis dans un premier temps de se rendre à Ath Mansour pour la pose de la première pierre consécutivement à la réalisation d'un bureau de poste, puis, pour la réouverture de la bibliothèque communale et, enfin, pour la cérémonie qui a vu l'actuel P/APC ainsi que ceux qui l'ont précédé d'être honorés. À Aïn Laloui, il a été procédé au lancement d'une salle de sport. De retour, à Bouira, ce sont 138 décisions qui ont été remises au siège de la wilaya. Il s'agit, selon le directeur du secteur concerné, des 235 logements dégradés retapés à neuf. Ce sont 164 dossiers qui ont été déposés au niveau de cette direction. Selon le responsable du logement, l'opération ne fait que commencer. Rencontrée à cette occasion et interrogée à part, la directrice du secteur agricole a déclaré, de son côté, que la campagne labours-semailles, dont elle estimait le taux d'achèvement à 98,02%, touche à sa fin. Avant de clore la petite cérémonie de remise de décisions, le wali a honoré Malika Abdi, championne d'Algérie de boxe anglaise qui a fait le déplacement à Bouira en compagnie de son père. De même qu'à la salle omnisports, il a remis la coupe au club de la commune de Bouira vainqueur du club d'APW. Par la même occasion, il a honoré de nombreux élus locaux et responsables sportifs. À Ras Bouira, à l'extrême est, le wali a visité ce lieudit où est implanté un projet de raccordement de gaz pour 50 foyers. Le projet d'un coût estimé à 10,99 millions et d'une longueur 2,40km doit être achevé dans un délai d'un mois. Peu de temps auparavant, il s'est fait expliquer les deux projets de deux chemins communaux, le CC1 et le CC2 pour respectivement des montants de 36 064 336,00DA et 85 000 000 DA pour un délai de 2 mois chacun. Cette journée, si elle a été festive, printanière, a surtout permis à beaucoup de citoyens d'exprimer leurs préoccupations comme ceux de Roda, à l'extrême est de Ath Mansour qui réclament le transport public, ou comme ceux de ce village de 50 Logements à Ras Bouira, dont les habitants se plaignent des conditions de leurs habitats précaires.