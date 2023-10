Après plusieurs mois de tension, la situation n'a pas changé d'un iota, entre les élus et le président de l'Assemblée populaire communale d'Annaba. La houle continue de peser au sein d'un climat non pas tendu mais, plutôt envenimé.

Au motif de ce malencontreux constat, des situations et des faits négatifs, relevés plutôt, par les élus contre leur chef de file, le P/APC en l'occurrence. Sans revenir sur la batterie des présumés dépassements et actes dénoncés par les membres du conseil municipal, c'est la gestion du maire des affaires de la commune qui suscite des opposants.

Outre cela, c'est aussi la prise de décisions unilatérales, le vote souvent des ordres du jour des assemblées sans qu'ils soient discutés lors des délibérations et la marginalisation de la composante de l'assemblée populaire communale que l'on reproche au maire. Des faits placés au- devant des revendications des opposants qui ne veulent pas céder et réclament le départ non conditionné du P/APC. A priori, ce dernier ne fait plus l'unanimité de ses pairs et est plus que jamais isolé. Car, issus de trois formations politiques, ils sont 26 élus frondeurs sur les 43 composant l'APC du chef-lieu de la wilaya, qui exigent son départ. Une revendication non pas par les mots mais plutôt par les faits. En témoigne le fiasco de la session extraordinaire tenue ce mercredi.

La réunion a été annulée, après que les 26 opposants sur les 43 ont rejeté l'ordre du jour arrêté pour la réunion. Il faut rappeler que plusieurs réunions de l'APC ont été annulées et même boycottées.

La situation a été signalée à moult reprises à l'ex- autorité de wilaya qui n'a jamais daigné réagir!

Et au fil du temps, l'unanimité de la revendication du départ du maire gagnait l'hémicycle communal, sans pour autant déranger le chef de l'exécutif de ce dernier, qui se donnait à son devoir de maire élu.

Donnant ainsi lieu à un bras de fer, qui jusqu'à la mise sous presse s'achemine vers un durcissement sans précédent. Car, au prévalant de l'évolution de cette situation d'impasse, c'est le spectre d'un inéluctable blocage qui se précise à l'horizon de cette collectivité locale. En effet, au moment où, le chef de l'exécutif communal ne veut pas lâcher prise et refuse de «démissionner» la majorité des élus frondeurs de l'APC d'Annaba, campent eux aussi sur leur position et se disent prêts à radicaliser leur position allant jusqu'à se retirer du conseil municipal.

Une situation qui, selon plusieurs opposants apostrophés sur la question, ne profite ni à la commune d'Annaba ni encore moins à ses habitants. Ces derniers qui, nous dit-on «ont placé leur confiance en des élus afin de promouvoir le développement de leur ville et améliorer leur cadre de vie, non pas pour en faire une propriété privée».

Nos interlocuteurs déplorent qu'une commune comme Annaba soit livrée à une gestion aussi catastrophique que douteuse (...) C'est pourquoi, ces interlocuteurs parmi les opposants, outre la revendication de l'intervention d'Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba pour mettre fin à cette crise première du genre à l'APC d'Annaba, ils interpellent qui de droit, pour se pencher sur la «gestion de la commune. Car, de la façon dont est gérée l'APC, celle-ci va droit dans le mur», ont assuré de nombreux opposants au maire de la commune d'Annaba.