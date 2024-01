Il était midi quarante, lorsque Med-Hassan Baghdâdi, le bâtonnier d’Alger, fit son apparition dans la rue «Abane Ramdane». Levant la tête, il vit s’avancer du côté de l’entrée du tribunal Sidi-M’hamed-Alger, Me Hachemi Menaceur, qui écrase de toute sa maestria, les presque 90 piges, en compagnie de son beau et élégant, fils, Me Mehdi Menaceur. Il les salua, et entama une petite discussion autour de la santé de confrères malades, ou alités. A ce moment- là, vint à passer le membre du bâtonnat, Me Med Bentoumi, l’enfant chéri du défunt bâtonnier, et 1er garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 1er gouvernement du président Ahmed Ben Bella. On évoqua quelques perles des anciens Champions du bâtonnat, avant qu’ils ne se séparent, en ces moments de repos, et de déjeuner. Me Hachemi Menaceur, à la mémoire d’éléphant, était heureux d’avoir lu la perle du 9 janvier 2024, concernant son jeune confrère Me Mustapha Ezzraïmi du barreau de Blida. «C’est très bien de perpétuer le souvenir des avocats qui ont donné au droit à la défense, toute la mesure nécessaire, au succès de l’action des sacrés avocats, qui font beaucoup plus, dans la formation continue. », commente Me M’Hamed Yahia-Messaoud, le vieil avocat de la rue «Abane-Ramdane», qui venait du guichet unique du tribunal, d’où il avait retiré un frais jugement, d’un justiciable qui venait d’avoir gain de cause. «Vraiment, et franchement, avec Dalila Issolah, cette nouvelle présidente du tribunal de Sidi M’hamed-Alger, nous n’avons pas ressenti le départ de Dounia- zed Guellati, l’ex-présidente, qui a été promue le 26 août 2023, au sensible poste de présidente de la cour de la capitale. Il y a une fantastique continuité qui fait plaisir d’en parler, et même reparler.» a lancé en guise de boutade l’avocat de la rue «Abane- Ramdane». Entre-temps, alors que Me Hachemi Menaceur rentrait chez lui, du côté de Délly Ibrahim, Me Mehdi Menaceur, le fiston, prenait le volant pour le tribunal de Bir Mourad Rais, où il devait affronter la juge du civil.