Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi était, ce jeudi, en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou où il a pris part à l'ouverture de la rencontre nationale sur l'industrie hôtelière et la restauration qui se tient au niveau de la salle de conférence 3 C à Timizart Loghbar. L'hôte de la wilaya de Tizi Ouzou était accueilli à son arrivée par le wali Djilali Doumi, le président de l'Assemblée populaire de wilaya, ainsi que de nombreux responsables locaux. Après une brève escale au salon d'honneur de la wilaya, le ministre a pris part à l'ouverture de la rencontre inscrite sous le thème de la formation aux métiers du tourisme, vision moderne et perspectives d'avenir.

Dans son allocution d'ouverture, Merabi a d'abord fait savoir que la rencontre qui se tient à Tizi Ouzou entre dans le cadre d'une série de manifestations dont l'objectif premier est de réunir les professionnels du secteur pour s'enquérir sur le terrain des attentes des professionnels du créneau touristique dont, notamment leurs besoins en métier et spécialités de leur personnel. Nul n'ignore, estime-t-il, que l'activité touristique est considérée par l'État comme un secteur stratégique à même de représenter une alternative en matière de rente en devises. «Une vision constamment prônée par le président de la République qui oeuvre via ses instructions et ses orientations à développer le secteur», avait-il par ailleurs précisé. Merabi a ainsi fait savoir que la nouvelle stratégie de développement de l'industrie touristique reposera sur les pôles d'excellence touristiques, la qualité de l'offre, ainsi qu'un partenariat étroit entre les secteurs public et privé. Le président de la République a également accordé une grande importance à l'implication de tous les intervenants dans le secteur, ainsi que la collaboration avec d'autres secteurs concernés. La destination Algérie sera la Mecque des touristes étrangers sans omettre d'arrimer à la dynamique le tourisme interne, a ajouté Merabi qui n'a, par ailleurs, pas manqué de mettre en exergue l'importance des métiers de l'artisanat et des produits du terroir dans cette stratégie nouvelle.

Aussi, étant un intervenant important dans cette dynamique, le secteur de la formation professionnelle sera appelé à fournir aux secteur la main-d'oeuvre hautement qualifiée, grâce à ses 495 spécialités dispensées. Des métiers qui nécessiteront lorsqu'il faudra une actualisation, à l' instar des 27 métiers inhérents à l'hôtellerie et la restauration qui font l'objet d'intérêt lors de la rencontre qui se tient justement à Tizi Ouzou. Pour mettre la lumière sur l'intérêt que suscite le créneau, Merabi a fait savoir que quelque 65 797 stagiaires suivent ces formations à travers les 58 wilayas du pays.

Enfin, hier vendredi, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a pris part aux différents ateliers qui se poursuivaient encore hier, jusqu'en fin de journée.

Ces ateliers tournaient autour de plusieurs thématiques dont, notamment l'amélioration et l'actualisation des formations, l'intégration de nouveaux standards dans les spécialités. Un autre atelier traitait de la vulgarisation des métiers du tourisme, via les nouvelles technologies outre les mécanismes d'adaptation de l'offre aux besoins des touristes nationaux et étrangers.