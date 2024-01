En plus de sa vocation touristique, la wilaya d'Oran est également une province agricole. Telle est la première résolution qui a été dégagée par les participants au conclave qui a réuni, en ce début de semaine, le wali d'Oran avec plusieurs dizaines d'agriculteurs de la deuxième capitale du pays. Cette rencontre a été sanctionnée par de nombreuses mesures qui ont été décidées par la wilaya. En effet, cette journée dédiée à l'étude des préoccupations des agriculteurs d'Oran n'a pas été inaperçue. Elle a été sanctionnée par plusieurs décisions répondant aux aspirations des fellahs, à savoir, de prime abord, la nécessité de procéder à un fichier détaillé recensant l'ensemble des paysans et les agriculteurs de la capitale de l'Ouest, Oran. La finalité visée est, tel qu'on l'a expliqué, la prise en charge de leurs tracas, en plus du fait que la nouvelle politique gouvernementale est explicite, celle-ci vise principalement la redynamisation de ce secteur à la fois producteur, nourricier et apportant une valeur non moins importante dans le développement économique. La même rencontre a abouti par la mise en place d'une commission d'écoute permanente des préoccupations des fellahs en vue de ne rien laisser au hasard dans le cadre de leur résolution. Ce n'est pas tout. Lors de la même réunion, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a annoncé la mesure portant sur la régularisation des dettes dont sont redevables les paysans d'Oran. Celles-ci sont d'autant plus asphyxiantes que les fellahs sont, à longueur de leur besogne et leurs investissements, harcelés par la Sonelgaz. Le wali a annoncé l'ouverture de ce dossier en vue de trouver une solution consensuelle et décider, de concert avec Sonelgaz, de la mise en place d'un rééchelonnement de ces redevances. Pour clôturer la batterie des mesures, le premier responsable de la collectivité a fait état de la régularisation des actes de propriété des fellahs en prenant en compte les textes réglementant la problématique. Fief de la clémentine et plusieurs autres produits agricoles, la wilaya d'Oran et les Oranais ont, depuis la nuit des temps, élargi la relation les liant avec ce secteur névralgique, l'agriculture. En effet, nombreux sont ces hameaux, ces fermes et ces grandes propriétés qui ont, depuis la nuit des temps, constitué le terroir agricole oranais. À l'aune des transmutations lambdas qu'a connues cette contrée, son foncier agricole est resté intact, toujours cultivé et producteur. C'est ce que confirment les services agricoles de la wilaya, faisant état d'une superficie de pas moins de 25 781 hectares, en dépit de tous les changements, agricoles. Les mêmes services font état d'«un taux de 64% de la surface globale de la wilaya d'Oran, qui est exploité par le même secteur, l'agriculture», soulignant que «toute cette surface est cultivée», d'où la multiplication des rencontres avec les paysans et les agriculteurs en vue d'expliciter, outre les dispositifs et les mécanismes mis en place par l'État, la redynamisation de ce secteur. Il est pratiquement question de redorer le blason de ce secteur, en plus de le réanimer pour le propulser de l'avant, tout en étant convaincu que l'agriculture constitue le seul et l'unique créneau qui ne fléchit aucunement en dépit de toutes les circonstances. La rencontre d'Oran cible essentiellement cette visée, projetée au plus haut niveau, d'où la multiplication des rencontres regroupant les représentants de l'État et les paysans.