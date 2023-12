La juge hocha la tête et demanda à la victime de se rasseoir, le temps pour le procureur de la Rrépublique de requérir: il demanda poliment à la présidente de la section correctionnelle du tribunal, d'intervenir, assis, car il avait mal aux chevilles, en vue d'une nécessaire mise au point, qu'il voulait impérativement remettre, la victime, à sa place: «Ecoutez El Hadj, la justice a tellement, d'autres choses à régler en direction des justiciables, qu'elle n'a pas assez de temps pour s'occuper d'une famille, qui n'a rien d'autre à réaliser, que de s'occuper à mettre en avant, de faux problèmes familiaux! Nous ne comprenons pas qu'un vieux papa ne puisse pas vivre en harmonie, avec sa fille unique, mariée avec un bon cadre. Ce couple vous a honoré avec ses enfants, qui normalement vous aident à bien vivre. Des enfants qui piaillent, à longueur de journées, qui jouent, crient, sentent le bonheur, ne devraient pas vous pousser à vous plaindre. C'est malheureux, tout de même! Nous savons tous ici, que toute victime est sous la protection du tribunal, mais quand même... Pour l'inculpée, je demande la relaxe pure et simple, pour inexistence de délits.» La mère de famille souffla en gonflant ses joues creuses, et tourna sa tête en direction de monsieur, lui aussi, assis sur un braséro! Le parquetier, à travers cette intervention, voulait probablement, en un mot, comme en quatre, montrer à tous qu'il était «l'avocat» de la société! Il désirait aussi certainement démontrer qu'il n'était pas ici, pour être uniquement, derrière l'opportunité des poursuites, mais également, être le digne représentant du ministère public. La jeune juge semblait très satisfaite, de ce précieux, et inattendu coup de main, de la part du jeune et dynamique parquetier.