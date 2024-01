Si Me Mustapha Ezzraïmi, du barreau de Blida était présent, mercredi dernier, la cour de Tipaza, avec ses quarante-trois ans d'exercice, et les chevauchées effectuesés en terrain «miné», de Cherchell, Boufarik, à Larbaâ,en passant par Koléa, à Sétif, à El Affroun, à Alger, à Rouiba, ou encore à Oran, à Blida, Tipaza, il aurait sûrement des choses à inculquer, à la quarantaine de conseils présents à l'audience de Chems-Eddine Rouaïnia. Effectivement, plusieurs jeunes avocats se levèrent, et suivirent Me Tahar Sidoumou, le délégué du bâtonnier de Blida, dès qu'ils virent entrer dans une salle comble, Me Ezzaraimi, pour saluer ce véritable monument vivant, du bâtonnat national. Il est vrai aussi, et il est temps et bon de le rappeler aux jeunes «robes noires» en 1990, de son temps, la justice était»ligotée», par le fait que le pays avait entamé une ère à oublier au plus vite, mais grâce à son sens inné d'intervention, face aux juges de l'époque qui étaient franchement, non seulement menacés de liquidation physique, de tous les côtés, mais au «garde-à-vous», après les décisions prises à l'emporte-pièce. Me Mustapha Ezzaraïmi s'avançait en terrain «ennemi», sachant fort bien qu'à tout moment, il risquait de laisser sa vie dans la Mitidja! Depuis, il n'a plus parlé de ce «morceau» raté de sa carrière qu'il a quand menée à bon port, en défendant convenablement tous ses clients qui ont trempé dans la mare «salée». Voici venu le moment de rendre le meilleur des hommages à ce grand et sympathique avocat, père d'une honorable famille, par par-dessus le marché, «famille» respectée dans tout le noble et fier massif de l'Atlas blidéen.