Il y a une immense majorité de magistrats, qui ont horreur de travailler dans le brouhaha, un dérangeant brouhaha qui s'installe dès les 1ers murmures d'indélicats justiciables, qui soulèvent sans concession leurs problèmes, sans prendre en considération le calme qui devrait prévaloir en ces moments cruciaux à la bonne marche de l'audience. Mourad Belalta, le juge du tribunal de Bir Mourad Raïis (Cour d'Alger) ne prenait jamais les mêmes dispositions que celles de sa jeune consoeur, Nassima Saâdâ, la bruyante et terrible présidente de la section correctionnelle, qui a pour devise de ne jamais permettre à quiconque de troubler l'audience, «son» audience! Autant Mourad Belalta, est mesuré, affable, abordable, mais tenace dans ses décisions, autant Nassima Saâdâ, est prompte à frapper fort ceux qui ont commis le délit, avec toutefois, un regard maternel pour les égarés qu'elle écoute. L'essentiel pour cette juge du siège est de ne pas se tromper, même si l'appel est là pour redresser une situation pas toujours favorable, en cas de bévues. Un troisième cas à soulever dans le même ordre d'idées, il s'agit de Siham Béchiri, - l'ex présidente de la section correctionnelle, qui ne ressemblait ni à Bellalta, ni à quiconque, qui a son propre style. Elle était raffinée, prédisposée à juger quiconque jouait avec le feu. Elle était aussi courtoise, mais munie d'une main d'acier trempé. Durant l'audience, comme Belalta, elle supportait les murmures et autres chuchotements, les cris émanant de la «salle des pas perdus», et même la parltote au sein de l'assistance! Elle était bien assise, droite comme un «i» majuscule, regardant le dossier où d'importantes notes devaient probablement y figurer, et la nette idée qui nous vient à l'esprit, est que cette fougueuse magistrate était en pleine concentration professionnelle, profondément plongée, et qu'il fut quasi impossible de la déranger, quel que soit le motif! N'est-ce pas Me Miloud Brahimi? Et des magistrats de ce genre, existe à travers toutes les cours du pays! Nous avons l'impression que cette affaire de cocaïne, du «boucher», du poids de la marchandise du mois de mai 2018, ait ouvert les yeux de certains magistrats sur la marche à suivre quant aux verdicts à prononcer. Il est même certain que quelques juges du siège se seraient fait une autocritique sur leur comportement dans leurs prises de décision finale, quant aux verdicts signifiés. La juge du jour ne semble pas faire partie des magistrats dont nous avions décrit plus haut le changement de comportement, car c'est une juge qui est entrée dans la magistrature par, d'abord, amour de la justice, ensuite, afin d'être utile à la société, où elle évolue tel un poisson dans l'eau, enfin par désir d'être l' une des 1ères constructrices de la fameuse «indépendance de la justice» ...