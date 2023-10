Le président Tebboune a beau répéter que dans la nouvelle Algérie, on ne saurait tolérer les pratiques anciennes, certaines personnes ne l'entendent pas de cette oreille. Elles se placent au-dessus des lois de la République en imposant leur loi. La loi du plus fort, du plus pistonné sans doute. Prenons le lotissement Benhaddad à Dar Diaf, à la rue qui descend vers la résidence LUX et d'autres résidences plus loin.

Nous trouvons une clinique dont le propriétaire, M.O, a cassé, fracassé - quelle honte de la part d'un médecin- le trottoir au nez de l'APC, sans que personne ne lève le petit doigt. Certaines âmes charitables avaient reconstruit avec leurs deniers le trottoir. Rebelote: le même médecin le casse pour agrandir son espace de plus de 1000 m2. Sans qu'aucune autorité ne crie ou n'intervienne en dépit des alertes des citoyens. «Sommes-nous dans la jungle», crient les riverains et les pères de familles dont les enfants- écoliers, faute de trottoirs, marchent en travers de la route au risque de se faire écraser par des camions de gros tonnage qui ont rendu la ruelle aussi impropre à la marche qu'à la circulation: des cratères partout remplis de la flotte nauséabonde des égouts de la clinique qui se déversent dans la rue avec leurs produits chimiques, leurs seringues leurs sparadraps et leurs saletés. Certains ont essayé de raisonner le propriétaire de la clinique. Il leur a fermé la porte au nez. Il est pistonné. Intouchable, semble-t-il.

Dans cette même rue habite un ministre du gouvernement actuel qui traverse chaque matin ce chantier d'immondices en se bouchant certainement le nez. Comment est-ce possible que lui non plus n'intervienne pas, s'indignent les habitants du quartier?

Les riverains ont beau saisir l'APC, la wilaya déléguée de Chéraga, aucune réponse. Ils ont transmis des pétitions, aucune réponse. Ils ont gémi, hurlé, aucune réponse. Ils avaient en face d'eux des responsables qui ne craignent ni Dieu, ni leurs supérieurs, ni personne d'autres. Leurs administrés? Ils n'en ont que faire. «Ils peuvent aboyer où ils veulent», a ricané un responsable de la mairie. À l'approche des pluies, ce lotissement au coeur d'Alger va se transformer en marécages avec son lot de maladies, de dangers et de stress pour tous ceux qui y habitent. Vivement que les autorités politiques interviennent!