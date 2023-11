Azrou Ougheddou est un havre de paix et de retrait fréquenté par les anciens depuis plusieurs siècles. C'est un mausolée où la vie quotidienne des populations faite de soucis et de joie côtoie la mystique et la quiétude dans la retraite. C'est un endroit où se taisent les bruits de la vie pour laisser place au silence parlant de l'intérieur de l'âme humaine. Azrou Ougheddou est un mausolée d'un genre spécial, car à côté de la sérénité qu'il procure aux visiteurs, il abrite une grande foire (Thaswikth) depuis plusieurs siècles. Durant 15 jours, première ou dernière moitié du mois de novembre, ce rendez-vous, mêlant paradoxalement mystique et commerce, des gens viennent de toutes les régions d'Algérie, voire même des pays voisins pour échanger ou vendre leurs produits. Un véritable rendez-vous économique d'envergure nationale qui surpasse de par sa portée économique, les salons et les foires qui se tiennent actuellement pour la simple raison que les gens d'antan savaient vivre en harmonie entre vie quotidienne et religion. Bonne nouvelle! Cette ancienne tradition revient cette année. La commune de Makouda, à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, a décidé de tenir cette foire (Thaswikth) pour la première fois depuis sa disparition. Pour ce faire, des travaux de déblaiement ont été effectués sur les lieux situés sur la crête. Un endroit féerique où l'on peut admirer le bleu de la Méditerranée et les cimes du Djurdjura. Par certaines matinées bien dégagées, l'on peut même apercevoir la baie d'Alger. C'est dire que la Crête, c'est vraiment...une crête. Le chemin montant vers ce monument funéraire a été rouvert et les espaces destinés à accueillir les visiteurs aménagés. C'est un travail de fourmi qui vient d'être effectué par l'APC de Makouda laquelle franchit là un véritable pas en avant dans son développement local. En fait, l'importance de ce retour aux sources des élus l'A.P.C. de Makouda ne réside pas uniquement dans la renaissance de cette tradition. Bien au-delà du point de vue folklorique ou mystique, l'organisation, à nouveau, de cette foire, va, sans nul doute, rapporter des bénéfices aux populations locales, outre l'intérêt des participants qui viennent commercer durant ce grand évènement. Bien-sûr qu'il faudra encore quelques années pour imposer ce rendez-vous dans le paysage économique. Il est entendu que cela nécessite beaucoup de travail impliquant les professionnels de l'évènementiel. La foire est un rendez-vous de ressourcement pour les personnes mais c'est aussi un carrefour intéressant pour échanger, vendre ou faire connaître les produits tous azimuts. Ce retour à la vie de Thaswikth Bouzrou Ougheddou permettra également à la commune de Makouda d'être payée de retour. Durant ces deux semaines, si l'on s'en tient à l'ancien calendrier, les jeunes de la communes trouveront des débouchés économique insoupçonnés. Implanter des points de vente, comme des gargotes, des cafétérias, des kiosques de tabacs et flexy, et la liste des activités est longue. Bien plus encore, cet endroit peut s'avérer une source de rente durant toute l'année si on en faisait un site touristique. Depuis des siècles, les gens n'ont jamais cessé de venir se ressourcer dans le mausolée, à la recherche de tranquillité et de paix intérieure. Implanter des restaurants et autres commerces peut être une source de création d'emploi pour les jeunes de communes de Makouda, Mizrana, Taouerga, Baghlia, Afir, Dellys et Sidi Naâmane. L'endroit se situe justement au centre de ces communes sise à l'ouest de Tizi-Ouzou et à l'est de Boumerdès. Enfin, une brève plongée dans l'histoire nous renseigne que la foire (Thaswikth) Bouzrou Ougheddou était une grande rencontre commerciale. Des commerçants venaient de toutes les régions d'Algérie pour échanger ou vendre des produits. Selon des vieux de la région, qui gardent des images de leur enfance, il y avait des caravanes de chameaux qui venaient du Sud, amenant des produits à vendre et en contrepartie, acheter ou échanger des produits de la région, comme les figues, l'huile et plein d'autres richesses. Biensûr, on ne peut parler de cette foire sans évoquer, comme le suggèrent nos vieux interlocuteurs, le fameux produit-phare de la région et que venaient chercher des visiteurs venus de très loin, «Remmane N' Tala Mokar». Durant les siècles passés, cette variété de grenades était connue dans toute l'Algérie avec ses grands grains rouges et leur saveur aigrelette agréable.