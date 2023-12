La wilaya de Tizi Ouzou a célébré, hier l'anniversaire des événements du 11 Décembre 1960 dans l'ambiance des réalisations, en vue d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Un programme riche a été concocté pour la circonstance par toutes les institutions concernées par les célébrations, dont notamment la wilaya, la Maison de la culture Mouloud Mammeri, le musée du Moudjahid, ainsi que les

organisations de la famille révolutionnaire, l'ONM (Organisation nationale des moudjahidine, l'Organisation nationale des enfants de chouhada, l'Onec. De nombreuses festivités et conférences sur nombre de thèmes relatifs à l'histoire, outre les hommages rendus aux martyrs morts au champ d'honneur. De leur côté, les organisations de la famille révolutionnaire, au niveau local, ont marqué cette date mémorielle par des activités diverses, comme l'inauguration de stèles et le dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des martyrs. Au niveau de la wilaya, c'est le wali qui a inauguré les cérémonies par une sortie qui l'a mené à plusieurs communes et sites. À Tigzirt, la délégation conduite par Djilali Doumi a procédé au lancement du service de l'hémodialyse de l'hôpital de la ville dont l'ouverture, le même jour, vient comme une bouffée d'oxygène pour les malades de la région nord de la wilaya ainsi que leurs parents qui devaient, par le passé, se déplacer au chef-lieu de la wilaya, plusieurs fois par semaine, distant de plus d'une cinquantaine de kilomètres. Au niveau du musée du Moudjahid, la date a été marquée par une sortie matinale au cimetière des chouhada de M'Douha où une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur pour le recouvrement de l'indépendance. Des conférences et des témoignages ont été fournis par des moudjahidine pour relater les objectifs et la dimension de ces manifestations. Même ambiance au niveau des communes où les membres de la famille révolutionnaire ont célébré cette date via des festivités, en hommage aux chouhada et au rôle de l'émigration durant la Guerre de Libération nationale. La date du 11 Décembre aura par ailleurs été l'occasion pour les éléments de la famille révolutionnaire, les citoyens de la commune et les autorités locales de la municipalité d'Aït Bouaddou, daïra des Ouadhias d'inaugurer une stèle à la mémoire des chouhada, laquelle a été érigée au niveau du village Ath Oulhadj qui a donné nombre de ses enfants afin que vive l'Algérie libre et indépendante.

La cérémonie de l'inauguration a été ponctuée par une série d'interventions de moudjahidine, qui ont livré des témoignages sur la guerre de libération à Ouadhias et les batailles qui se sont déroulées dans cette région où a été rédigée la Déclaration du 1er Novembre 1954.