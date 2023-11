Aïssa Mim a été le dernier magistrat à avoir présidé à lui seul, l’unique chambre correctionnelle de la tentaculaire cour de Blida, Med Mounir Larbaoui, son prédécesseur, ayant été entre- temps, « écarté » par Abdelhafid Moustiri, alors très puissant procureur général, et craint même dans les dédales, de l’enceinte du minuscule ministère de la Justice. C’était la période où « la monture enfourchait son cavalier » ! Fasse Allah que ce sombre temps ne revienne plus ! Et ce diable du droit, était venu de l’Ouest du pays, avec deux autres ogres de la magistrature, en compagnie de deux types sympas, en l’occurrence, Zouaoui Laàdjine (procureur en titre du tribunal d’El Harrach) et feu Leghrissi (procureur de la République d’Hussein Dey). Quant à Blida, cette immense juridiction, avec ses neuf tribunaux étalés sur deux wilayas (Blida et Tipasa ), a vu, tous les lundis , les inculpés de Larbaâ, Blida, Boufarik, El – Affroun, Chéraga, Koléa, Cherchell , Hadjout et Tipasa, affluer sur la ville des Roses avec tous les tracas, soucis, et risques qu’ engendraient ces périlleux déplacements pour les membres des services de sécurité, dont il faut louer les efforts, et surtout la vigilance dont ils font toujours preuve ! C’est alors que survint la sage décision de multiplier le nombre de chambres. Avec les magistrats d’autres chambres où il y avait foule, dont, le brave Mim Aïssa, enfin libéré de toute contrainte, on sentait un mieux ! Il se donnait moins, désormais, il rentrait plus tôt, il entendait beaucoup moins d’inculpés dispatchés entre les deux nouvelles chambres. Oui, Aïssa Mim avait remplacé, par un tour de passe-passe infernal, qui avait coûté, au président de l’unique chambre pénale, Med Mounir Larbaoui, six pénibles années, de longue traversée du désert avec trois comparutions devant le tribunal criminel de la cour de Bouira. Des accusations « gratuites », et surtout sans fondement ! Il y a eu trois douloureux procès, où le magistrat s’en est tiré largement et, était chaque fois rassuré, calmé,ayant retrouvé le sommeil pour revivre le même cauchemar avec le pourvoi en cassation. Trois acquittements, un autre devant le conseil de discipline : Les quatre relaxes ne serviront à rien puisque, l’heureux nouvel acquitté, relaxé, et lavé de toutes les accusations, fut muté de Blida vers Saïda ! C’était une leçon pour Larbaoui et ses pairs ! Attention ! Il faut vite préciser qu’en ces temps –là, (Ahmed Ouyahia était ministre de la Justice) tous les coups étaient permis ! Aissa Mim faisait partie des magistrats qui savaient à quoi s’en tenir. Lorsqu’il était arrivé à la tête de l’unique chambre pénale de Blida. Cela a permis à Mim de faire son petit bonhomme de chemin jusqu’ à la maladie qui l’a éloignée un tant soit peu du siège. Après une longue convalescence, Il fut alors, muté à la Cour suprême qu’on appelait, à ce moment- là, la voie de « garage »…